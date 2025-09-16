17 сентября – день краха Польши. Почему в Европе нет единства? Объяснил политолог

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Завтра Беларусь отметит День народного единства, и это повод подумать, что гарантирует устойчивость любого государства. Наши западные соседи считают, что единым государство делает военная сила, национализм и внешняя поддержка. Но эту ошибку уже совершила межвоенная Польша. Почему – разберем в «Занимательной политологии». Праздник 17 сентября не направлен против поляков, однако это день, когда Вторая Речь Посполитая начала рассыпаться, как карточный домик. Потому что Восточные Кресы в 1939-м отказались воевать за государство, которое их унижало и подавляло. Поход Красной армии был именно объединением белорусского и, кстати, украинского народа, а не актом гибридной агрессии, как говорят сегодня западники.

Почему Красную армию встречали цветами? Потому что польское государство не было единым. Официально были люди и земли второго сорта: на картах обозначалась Польша «А» и Польша «Б», то есть страну делили на промышленную и сырьевую часть. И там, где проживали инородцы: белорусы, украинцы, евреи, татары – развитие было заморожено. По сути, это была колония внутри страны, откуда вывозили лес, дармовую рабочую силу, а земли передавали под управление польских военных – осадников, по типу американских колонистов. А самое главное в любой стране – это вопрос финансов.

Например, Брюссель сегодня вливает деньги в Польшу, покупая их лояльность – поляки получили примерно 250 миллиардов евро безвозвратных субсидий. Тот фасад якобы благополучия, который они нам показывают, оплачен Европой и сейчас разваливается, потому что денег нет. А в межвоенной Польше никто даже не думал вкладывать в территории, которые захватили по Рижскому миру, их просто грабили. Сверх этого, в Западной Беларуси было безземелье. Мало того, что территорию не развивали, белорусам не давали покупать землю, а тогда это был главный источник дохода. В итоге поляки жили богаче, чем белорусы, и поэтому польская версия 1939 года – о том, что нищая Красная армия пришла в богатую страну и, таким образом, ее не освободила, а оккупировала. Но не бывает богатых и бедных народов, это такая форма расизма. Мы тоже можем сказать, что в 1990-е в Польше не было даже гвоздей, туда массово возили товары из Беларуси.