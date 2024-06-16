Шпилевская: у «Мир» особая информационная политика, мы не занимаемся ангажированными вещами

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин:

Это больная история про то, кто ушел. Несмотря ни на что, у нас есть представительство и в Грузии. Что такое вообще Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»? Уникальная структура, и каждая страна принимает участие в финансировании этой компании. Каждая страна, которая является частью «Мира». И здесь возникают вопросы. Грузия, несмотря на то, что это не страна СНГ, представительство у нас там есть, и мы продолжаем финансировать это представительство. Для нас важно, чтобы «Мир» оставался на территории этой страны. И он там вещает, работает наше представительство.

Конечно, сейчас большие проблемы у представительства Молдовы. Ребятам тяжело приходится работать, это правда. Но они работают, делают материалы, Молдова представлена на телеканале «Мир». У «Мир» же и особая информационная политика, мы не занимаемся какими-то ангажированными вещами. «Мир» – это констатация фактов, показ того, что происходит в наших странах. Это не оценочные материалы. Поэтому, когда нас пытаются обвинить в каких-то таких моментах, за уши притягивают что-то и запрещают наше вещание, это очень странно и совсем не демократично.

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