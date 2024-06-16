В лицее МЧС получили аттестаты 43 выпускника

Салют из монет и прощание со знаменем. На плацу лицея МЧС прошло торжественное мероприятие, посвященное 17-му выпуску учащихся и 20-летию учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В присутствии родных, близких и представителей власти дипломы об общем среднем образовании получили 43 человека. Первые аттестаты зрелости им вручили выпускники самого первого набора – теперь уже офицеры. Прощание со стенами лицея прошло с соблюдением всех традиций. В честь выпуска была установлена памятная плита, а праздник украсили творческий номер и вальс. Молодые люди также попрощались со знаменем лицея и в последний раз прошли маршем в общем строю, а в небо взлетели монеты и фуражки.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Традиционно к нам поступают маленькие детки, а выходят настоящие мужчины, которые в подавляющем большинстве поступают в Университет гражданской защиты и в целом в учебные заведения системы национальной безопасности. Этот год не исключение. 43 выпускника. 32 из них поступают в Университет гражданской защиты. Свою миссию лицей и его преподаватели, руководство выполняют успешно. Молодые ребята поступают на службу для защиты своей Родины.

Выпускники передали начальнику лицея символическую капсулу времени как связующее звено всех поколений учащихся. За 20 лет существования учреждение окончили около 700 ребят, многие из которых выбрали для себя профессию спасателя.