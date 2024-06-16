«Второй сезон будет круче, чем первый». Гендиректор СТВ о проекте «Есть девчонка одна»
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Ольга Шпилевская.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Белорусский союз женщин. Мы видим большую активность вашего Союза. На самом деле у нас развивается гражданское общество.
Проект был без денег, но построен на любви и энтузиазме людей. Как создавали цикл «Зямля беларуская» (подробности).
Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин:
Да. Это просто перезагрузка не только нашего Союза – в принципе произошла перезагрузка гражданского общества.
Александр Осенко:
Сколько у вас уже? Скажите эту большую цифру.
Ольга Шпилевская:
173 тысячи, и численность постоянно растет. Постоянно обращаются те, кто хочет создать первичные организации. Мне в Instagram пишут по поводу того, как вступить.
Александр Осенко:
173 тысячи. У нас с вами есть совместный проект «Есть девчонка одна». У нас есть Instagram – я не вижу там 173 тысячи подписчиков…
У нас сейчас снимается второй сезон на очень классной локации. Мы не будем раскрывать всех тайн, но второй сезон будет круче, чем первый. Это надо будет посмотреть!
Ольга Шпилевская:
Чем ценен для меня лично этот проект? Мне кажется, как и для любых женщин. Голливуд всегда очень четко использовал хорошую историю про Золушек. Мне кажется, наш проект про это. Когда простые девушки, женщины, которые вообще не думали о том, что будут участницами телевизионного шоу, будут блистать на подиуме этой большой сцены, туда попадают. И они это делают так классно! Там раскрывается истинная красота белорусской женщины.
Шпилевская: пусть Бог любит Беларусь так, как Президент ее любит (читайте далее).