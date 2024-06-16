Прямой эфир

«Второй сезон будет круче, чем первый». Гендиректор СТВ о проекте «Есть девчонка одна»

16 июня 2024 07:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Ольга Шпилевская.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Белорусский союз женщин. Мы видим большую активность вашего Союза. На самом деле у нас развивается гражданское общество.

Проект был без денег, но построен на любви и энтузиазме людей. Как создавали цикл «Зямля беларуская» (подробности).

«Второй сезон будет круче, чем первый». Гендиректор СТВ о проекте «Есть девчонка одна»-1

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин:
Да. Это просто перезагрузка не только нашего Союза – в принципе произошла перезагрузка гражданского общества.

Александр Осенко:
Сколько у вас уже? Скажите эту большую цифру.

Ольга Шпилевская:
173 тысячи, и численность постоянно растет. Постоянно обращаются те, кто хочет создать первичные организации. Мне в Instagram пишут по поводу того, как вступить.

«Второй сезон будет круче, чем первый». Гендиректор СТВ о проекте «Есть девчонка одна»-4

Александр Осенко:
173 тысячи. У нас с вами есть совместный проект «Есть девчонка одна». У нас есть Instagram – я не вижу там 173 тысячи подписчиков…

У нас сейчас снимается второй сезон на очень классной локации. Мы не будем раскрывать всех тайн, но второй сезон будет круче, чем первый. Это надо будет посмотреть!

Ольга Шпилевская:
Чем ценен для меня лично этот проект? Мне кажется, как и для любых женщин. Голливуд всегда очень четко использовал хорошую историю про Золушек. Мне кажется, наш проект про это. Когда простые девушки, женщины, которые вообще не думали о том, что будут участницами телевизионного шоу, будут блистать на подиуме этой большой сцены, туда попадают. И они это делают так классно! Там раскрывается истинная красота белорусской женщины.

Шпилевская: пусть Бог любит Беларусь так, как Президент ее любит (читайте далее).

# СМИ Беларуси # общество # Александр Осенко # Ольга Шпилевская

Другие новости рубрики

Все новости
Проект был без денег, но построен на любви и энтузиазме людей. Как создавали цикл «Зямля беларуская»
16 июня 2024 07:18

Проект был без денег, но построен на любви и энтузиазме людей. Как создавали цикл «Зямля беларуская»

Куда Президент послал назначенцев и что ждёт взяточников? От уборочной до электоральной кампании – Пустовой
15 июня 2024 17:26

Куда Президент послал назначенцев и что ждёт взяточников? От уборочной до электоральной кампании – Пустовой

Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно – показываем яркие моменты мероприятия
15 июня 2024 17:25

Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно – показываем яркие моменты мероприятия