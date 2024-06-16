«Второй сезон будет круче, чем первый». Гендиректор СТВ о проекте «Есть девчонка одна»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Ольга Шпилевская. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Белорусский союз женщин. Мы видим большую активность вашего Союза. На самом деле у нас развивается гражданское общество. Проект был без денег, но построен на любви и энтузиазме людей. Как создавали цикл «Зямля беларуская» (подробности).

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин:

Да. Это просто перезагрузка не только нашего Союза – в принципе произошла перезагрузка гражданского общества. Александр Осенко:

Сколько у вас уже? Скажите эту большую цифру. Ольга Шпилевская:

173 тысячи, и численность постоянно растет. Постоянно обращаются те, кто хочет создать первичные организации. Мне в Instagram пишут по поводу того, как вступить.