Прямой эфир

Лукашенко поздравил Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР

16 июня 2024 07:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Лукашенко поздравил Сирила Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР-1

По мнению главы государства, решение объединить силы крупнейших политических партий Южной Африки для формирования правительства национального единства поспособствует сплоченности народа страны. Как отметил Александр Лукашенко, у Южной Африки есть надежный друг по движению неприсоединения из Восточной Европы – Беларусь, которая также принимает активное участие в процессе расширения интеграционного объединения БРИКС. Белорусский лидер подчеркнул, что взаимодополняемость экономик нашей страны и ЮАР является важным фактором для реализации потенциально успешных проектов в различных сферах.

# Беларусь-ЮАР # общество # Александр Лукашенко # Сирил Рамафоса

Другие новости рубрики

Все новости
В лицее МЧС получили аттестаты 43 выпускника
16 июня 2024 07:38

В лицее МЧС получили аттестаты 43 выпускника

«Второй сезон будет круче, чем первый». Гендиректор СТВ о проекте «Есть девчонка одна»
16 июня 2024 07:36

«Второй сезон будет круче, чем первый». Гендиректор СТВ о проекте «Есть девчонка одна»

Проект был без денег, но построен на любви и энтузиазме людей. Как создавали цикл «Зямля беларуская»
16 июня 2024 07:18

Проект был без денег, но построен на любви и энтузиазме людей. Как создавали цикл «Зямля беларуская»