Лукашенко поздравил Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР

Александр Лукашенко поздравил Сирила Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко поздравил Сирила Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению главы государства, решение объединить силы крупнейших политических партий Южной Африки для формирования правительства национального единства поспособствует сплоченности народа страны. Как отметил Александр Лукашенко, у Южной Африки есть надежный друг по движению неприсоединения из Восточной Европы – Беларусь, которая также принимает активное участие в процессе расширения интеграционного объединения БРИКС. Белорусский лидер подчеркнул, что взаимодополняемость экономик нашей страны и ЮАР является важным фактором для реализации потенциально успешных проектов в различных сферах.