Лукашенко поздравил Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР

По мнению главы государства, решение объединить силы крупнейших политических партий Южной Африки для формирования правительства национального единства поспособствует сплоченности народа страны. Как отметил Александр Лукашенко, у Южной Африки есть надежный друг по движению неприсоединения из Восточной Европы – Беларусь, которая также принимает активное участие в процессе расширения интеграционного объединения БРИКС. Белорусский лидер подчеркнул, что взаимодополняемость экономик нашей страны и ЮАР является важным фактором для реализации потенциально успешных проектов в различных сферах.