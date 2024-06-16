Проект был без денег, но построен на любви и энтузиазме людей. Как создавали цикл «Зямля беларуская»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Ольга Шпилевская.
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Ольга Шпилевская.
Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин:
«Зямля беларуская». В 2009 году мы сделали такой цикл, получили за него премию «За духовное возрождение» и первый Гран-при Белтелерадиокомпании «Телевершину». Это даже не благодаря нам – это еще и благодаря руководителям, которые в то время были в Белтелерадиокомпании.
Была поставлена особая задача – показать красоту белорусской земли. И это была, наверное, первая попытка того, что происходит сейчас. Сейчас много проектов, которые действительно нас раскрывают, открывают и показывают.
Те люди, которые работали над проектом, реально любили землю. И это были люди из регионов. Все 118 районов. Это было потрясающе! Потому что сейчас, когда мы говорим о любом проекте, я от всех слышу: проект требует денег, требует вложений.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Ольга Александровна, это не про нас!
Ольга Шпилевская:
Это, конечно, другая история, но в тот момент этот проект (это подтвердит, кстати, Надежда Анатольевна Лазаревич, которая в то время в Белтелерадиокомпании руководила всем денежным потоком) – денег не было, чтобы делать этот проект. Мы этот проект делали с помощью районных исполнительных комитетов. Это были люди-актеры, которые просто жили в этой местности. Они приходили к нам, безвозмездно участвовали во всех наших съемках. Костюмы мы могли брать у местных или привозить с «Беларусьфильма».
Этот проект был без денег, но построен действительно на любви и энтузиазме людей. Сейчас все эти ребята прекрасно работают – это Женя Пустовой, Ирина Борисовна Акулович, Елена Пантюхова. Это авторы, создатели этого проекта.
Шпилевская: пусть Бог любит Беларусь так, как Президент ее любит (читайте далее).