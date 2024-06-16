Проект был без денег, но построен на любви и энтузиазме людей. Как создавали цикл «Зямля беларуская»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Ольга Шпилевская.

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин:

«Зямля беларуская». В 2009 году мы сделали такой цикл, получили за него премию «За духовное возрождение» и первый Гран-при Белтелерадиокомпании «Телевершину». Это даже не благодаря нам – это еще и благодаря руководителям, которые в то время были в Белтелерадиокомпании.

Была поставлена особая задача – показать красоту белорусской земли. И это была, наверное, первая попытка того, что происходит сейчас. Сейчас много проектов, которые действительно нас раскрывают, открывают и показывают.

Те люди, которые работали над проектом, реально любили землю. И это были люди из регионов. Все 118 районов. Это было потрясающе! Потому что сейчас, когда мы говорим о любом проекте, я от всех слышу: проект требует денег, требует вложений.