Шпилевская: пусть Бог любит Беларусь так, как Президент её любит
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Ольга Шпилевская.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
В вашем и моем студенчестве были талоны и прочее.
Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин:
Знаете, почему я не вспомнила про талоны? У нас они были, но время, которое называют «голодные 1990-е», не могу для себя назвать голодным, потому что у нас было хозяйство. Я помню, что были проблемы, когда зарплаты не выплачивали где-то. Но мы жили хозяйством, поэтому еды хватало, но при этом люди очень много работали. Родители у меня очень много работали, бабушка, дедушка.
Александр Осенко:
Я помню 1990-е, я был 20-летним. Превосходно помню, как это все происходило. Отдать должное Президенту – он в то время очень четко дал посыл нашему народу. И когда приняли решение на первом Всебелорусском народном собрании не проводить коллективную приватизацию, что происходило у наших соседей, сохранить градообразующие предприятия. У нас в Новополоцке был «Нафтан». И развитие этих предприятий послужило дальнейшему развитию страны.
Ольга Шпилевская:
Этого никто не отрицает. Наоборот, мне кажется, это оценивают. Подтверждение того, что нам повезло с руководителем, человеком, который в 1990-е годы действительно пошел своим путем. Он всегда идет своим путем. Вспомните ковидные времена. Может никто не понимать, но путь всегда выбирается свой. Мне кажется, что все равно это все происходит под особым благословением сверху. Дай бог, чтобы Бог так же любил Беларусь, как Президент ее любит.
Проект был без денег, но построен на любви и энтузиазме людей. Как создавали цикл «Зямля беларуская» (подробности).