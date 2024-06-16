Шпилевская: пусть Бог любит Беларусь так, как Президент её любит

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Ольга Шпилевская. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

В вашем и моем студенчестве были талоны и прочее.

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин:

Знаете, почему я не вспомнила про талоны? У нас они были, но время, которое называют «голодные 1990-е», не могу для себя назвать голодным, потому что у нас было хозяйство. Я помню, что были проблемы, когда зарплаты не выплачивали где-то. Но мы жили хозяйством, поэтому еды хватало, но при этом люди очень много работали. Родители у меня очень много работали, бабушка, дедушка.

Александр Осенко:

Я помню 1990-е, я был 20-летним. Превосходно помню, как это все происходило. Отдать должное Президенту – он в то время очень четко дал посыл нашему народу. И когда приняли решение на первом Всебелорусском народном собрании не проводить коллективную приватизацию, что происходило у наших соседей, сохранить градообразующие предприятия. У нас в Новополоцке был «Нафтан». И развитие этих предприятий послужило дальнейшему развитию страны.