Шпилевская: мы должны возвращать моду на многодетные семьи, показывать, что это счастье

Новости Беларуси. Большая семья – новый тренд в стране? Как Беларусь поддерживает многодетные семьи? О поддержке материнства, госмерах и демографических вопросах шла речь на площадке ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Приводили пример Узбекистана. Во многих странах, где религия очень высоко стоит, там как-то проблем с демографией нет. С точки зрения Беларуси, можем ли мы по такому пути пойти, учитывая тот факт, что мы в принципе всегда были многоконфессиональной страной? Кирилл Казаков, СТВ:

Самая религиозная у нас Брестская область, там и рождаемость больше всего.

Анастасия Боброва, руководитель центра человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси:

Однозначно, да. Проблемы есть, но, может быть, иного характера или не так выражены. Алена Сырова:

Но мы про количество говорим. Анастасия Боброва:

Про религию, конечно, мы всегда говорим всегда самым последним в блоке, хотя на самом деле религиозный фактор очень значим. Именно религия позволяла нам удерживать высокие показатели и рождения, и рождаемости, и размер семьи у нас был большой. И даже тот же Узбекистан, они говорят, что мы и рожаем-работаем, рожаем-работаем. У них в голове нет такого, что я вначале отучусь, потом пойду отработаю, потом заработаю, потом рожу, а потом уже, может быть, не рожу, потому что другие альтернативы. То, что мы потеряли, надо вернуть в головы: вначале ребенок – потом реализация параллельно. Сейчас, наверное, будущее за этой гибкой политикой, чтобы не отделяли мы это все. Алена Сырова:

Это процесс небыстрый, и эффект от экономических мер мы увидим лет через пять-десять, точно так же, как и эффект от популяризации семьи, мы тоже увидим через какое-то время. Понятно, что все завтра не побегут рожать по семь, по пять, по десять детей, да и надо ли?