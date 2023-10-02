Шпилевская: мы должны возвращать моду на многодетные семьи, показывать, что это счастье

Новости Беларуси. Большая семья – новый тренд в стране? Как Беларусь поддерживает многодетные семьи? О поддержке материнства, госмерах и демографических вопросах шла речь на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Приводили пример Узбекистана. Во многих странах, где религия очень высоко стоит, там как-то проблем с демографией нет. С точки зрения Беларуси, можем ли мы по такому пути пойти, учитывая тот факт, что мы в принципе всегда были многоконфессиональной страной?
Кирилл Казаков, СТВ:
Самая религиозная у нас Брестская область, там и рождаемость больше всего.
Анастасия Боброва, руководитель центра человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси:
Однозначно, да. Проблемы есть, но, может быть, иного характера или не так выражены.
Алена Сырова:
Но мы про количество говорим.
Анастасия Боброва:
Про религию, конечно, мы всегда говорим всегда самым последним в блоке, хотя на самом деле религиозный фактор очень значим. Именно религия позволяла нам удерживать высокие показатели и рождения, и рождаемости, и размер семьи у нас был большой. И даже тот же Узбекистан, они говорят, что мы и рожаем-работаем, рожаем-работаем. У них в голове нет такого, что я вначале отучусь, потом пойду отработаю, потом заработаю, потом рожу, а потом уже, может быть, не рожу, потому что другие альтернативы. То, что мы потеряли, надо вернуть в головы: вначале ребенок – потом реализация параллельно. Сейчас, наверное, будущее за этой гибкой политикой, чтобы не отделяли мы это все.
Алена Сырова:
Это процесс небыстрый, и эффект от экономических мер мы увидим лет через пять-десять, точно так же, как и эффект от популяризации семьи, мы тоже увидим через какое-то время. Понятно, что все завтра не побегут рожать по семь, по пять, по десять детей, да и надо ли?
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
Алена, это безусловно, потому что мы говорим про период послевоенный и период 2023 года, сколько нас отделяет времени? Совсем немного, но этого времени хватило для того, чтобы сломать моду на многодетные семьи и перейти к рождению одного ребенка в лучшем случае. Поэтому понятно, что обратный процесс, дай бог, чтобы он был в два раза быстрее, но он тоже будет долгим, его начинать нужно сиюминутно. Нужно начинать делать все в любых вариантах: пропагандисты должны этим заниматься, средства массовой информации, в семьях, религия, безусловно. Мы должны возвращать моду на многодетные семьи, показывать, что многодетная семья – это счастье, это не то, что приносит только какие-то неудобства. Сейчас с маленькими детьми можно путешествовать, можно делать все что угодно, можно работать, можно зарабатывать – это никак не ограничивает. Еще пять-десять лет назад появление ребенка ограничивало женщину, она не имела возможности работать онлайн, не имела возможности путешествовать и вести тот образ жизни, к которому она привыкла. Сегодня такого нет.
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