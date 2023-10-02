«Интересные отношения с церковью». Почему врачи тепло принимают священнослужителей в роддомах?

Кирилл Казаков, СТВ : Елена Аркадьевна, ваш руководитель рассказывал о том, что у вас очень, скажем так, интересное отношение с церковью. Потому что, когда рождается ребенок, особенно, как вы говорили, недоношенный ребенок, очень важно его покрестить, потому что в церкви считается, если некрещеный, значит не за кого молиться. Эта традиция прижилась, чтобы можно было прийти в роддом крестить ребенка, ведь это же тоже наша белорусская традиция, которой мы стали следовать не так давно.

Елена Гошкевич, заместитель директора РНПЦ «Мать и дитя» по акушерству и гинекологии:

Мне кажется, это не интересные отношения с церковью, а абсолютно логичные. Когда человек хочет помощи не только врачей для своего ребенка, но и высших сил – это нормально. Когда это проявление любви матери, то мы никогда не препятствуем контактам родственников со священнослужителями в условиях лечебных учреждений. Не только детей, но и каких-то взрослых людей. Все понимают, что они погибают, что им осталось не так много времени – всегда отделения реанимации открыты в этом плане. Что касается детей, то понятно, что никакие средства не могут быть лишними. Психологическое состояние матери в ту минуту, когда ее ребенок покрещен, что она может за него помолиться, поставить свечку – это психологическая связь. Я глубоко убеждена, что когда ребенок находится на аппаратном дыхании, в кювезе, он все равно имеет связь со своей матерью. Как говорят в народе, до трех лет пуповина не перерезана. Это психологическое состояние комфорта женщины, я считаю, тоже имеет большое значение для процесса выздоровления ребенка. Поэтому я даже удивилась вопросу.

Кирилл Казаков:

На самом деле, если вопрос поднимается на серьезных государственных мероприятиях, что не всегда представителей церкви пускают. А у вас это нормальная история, и это стало традицией.

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