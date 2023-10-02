Ленчевская: «Каждый родитель должен понимать, что рожает этих детей только для себя, своего будущего»

Кирилл Казаков, СТВ: У нас иногда возникает ощущение, что мамой быть выгодно, начиная от трехлетнего декрета, о котором сейчас говорят, что многие мамы, находясь в декрете год, потом два, потом третий год уже не знают, что делать. С одной стороны мы действительно даем определенную социальную помощь, с другой стороны мы иногда не смотрим, как эта помощь используется. Что у нас есть? И вдруг у нас сейчас возникает этот вопрос: давайте более рационально подходить к тем средствам, которые мы даем мамам?

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Прежде мне очень хочется сказать, мне очень понравилось, как сказал Президент: мы же не покупаем у вас детей. Каждый родитель должен понимать, что рожает этих детей только для себя, своего будущего, чтобы было продолжение. Мы уйдем – что после нас останется? Память, добрые дела и наши дети, внуки, правнуки. Вот это осознание очень важно. А наше государство действительно очень много делает, очень много социальных преференций предлагает. Вот вы сказали о декретном отпуске – три года. Практически в других странах этого нет. У нас абсолютно бесплатно сопровождают мать в медицинских учреждениях до родов. У нас выплачивается пособие, так называемое декретное. Причем они выплачиваются всем в размере 860 рублей где-то.

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