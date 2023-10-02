Насколько эффективна демографическая поддержка в Беларуси? Рассказали в НАН

Кирилл Казаков, СТВ : В пятницу был межведомственный совет, вы выступали, рассказывали о ситуации. Сегодня мы слышим, что у нас рождаемость, хотя бы «Мать и дитя», минус 10 %. Прозвучала такая фраза, что преференции финансовые уже не работают. Вроде все есть: мы даем деньги, возможность построить жилье, родительский капитал, у нас практически бесплатная медицина. Но при этом эта история не работает не только в Беларуси, но и в принципе во всем так называемом цивилизованном западном мире. Что это? И какова эта тенденция у нас на самом деле?

Анастасия Боброва, руководитель центра человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси:

Мы говорим: мер много, эффекта нет. Эффект есть, но он не такой, который бы нам хотелось, чтобы мы смогли решить свои демографические проблемы. Как вы начали программу: через пять лет некому будет работать. Это действительно проблема, потому что тогда у нас был провал. Но через 10 лет у нас будет, кому работать. Потому что, опять же, меры, которые мы вкладывали в демографию (и семейный капитал, и значительный рост пособий) просто оно шло так… И мы получили, этим деткам сейчас 5-9 лет условно, их достаточно нормальное количество. Это те, кто придут в 2030 году на рынок труда, в 2035 году. Это все мы вкладывали, вкладывали, другое дело, что каждая мера имеет свой эффект действия. И, конечно, требует постоянного совершенствования. И на сегодня мы ни в коем случае не говорим, что экономических мер не будет, но очень важно понимать, что нужно работать и составляющей ценностной. То есть семья, ценность – это неразрывные вещи. То, что мы как раз таки не можем нащупать, как сделать так, чтобы получилось быстро. Но быстро не получится. Здесь нужно очень серьезно работать со всеми составляющими, потому что меняются и функции семьи.

Раньше много детей было нужно для чего? Чтобы, собственно, поддерживать свою семейную экономику. Воспроизводимость в чистом виде. Потом ребенок уже становился объектом воспитания, после этого и роль родителя, роль ребенка менялась. Сегодня мы понимаем, что семья – это не только воспроизводство, но и функция досуговая, развлекательная, психологическая. Другое дело, что семья не создается. В этом проблема. Опять же, мы идем к тем же ценностям. Есть семья с одним ребенком – это уже хорошо, уже есть, с кем работать. Другое дело, что у нас 1 миллион 600 тысяч людей одиноких. И это только статистика прошлых лет. Я думаю, что их еще больше. И почему? Люди больше уделяют времени гаджетам, самому себе, вот эта самореализация.

Кирилл Казаков:

А знакомиться негде – в гаджетах.