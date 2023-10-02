14-летняя девочка осквернила памятник. Кто виноват в её воспитании?

Новости Беларуси. Большая семья – новый тренд в стране? Как Беларусь поддерживает многодетные семьи? О поддержке материнства, госмерах и демографических вопросах поговорили на площадке ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Экономических мер для поддержки демографической ситуации, ситуации для того, чтобы сподвигнуть женщину рожать, у нас достаточно. Но потом возникает вопрос воспитания, ценностей. Опять же, мы говорим о том, что у нас некоторые функции воспитания сейчас переложены на государство. Государство, мне кажется, что со всеми функциями просто не справится, потому что не его задача в этом. Школа, например, не должна воспитывать, частично, конечно, должна, но прежде всего семья.

Кирилл Казаков:

Вот я покажу вам эту историю, наверняка вы ее видели, но все же. В Instagram появилась такая картинка. Девушка 14 лет, она на «Острове слез», на памятнике, на котором показаны фамилии тех, кто погиб в Афганистане. Вот она показывает такой неприличный жест. Девушку нашли. Она уже дала свое показание, рассказала, что она была неправа. Алена Сырова, СТВ:

Смотрите, сколько там огонечков и лайков. Кирилл Казаков:

И разговор о том, что семья у нее оказалась очень хорошей. То есть мы чаще слышим такую историю, что если многодетная семья, то она неблагополучная. Но вот есть такое поверье почему-то. Я в это не верю, но об этом говорят. Но когда ты говоришь о том, что семья хорошая, обеспеченная – это самый главный маркер для того, чтобы понять: обеспеченная – равно хорошая. Но вот девушка из города, Анна Викторовна, я знаю, что на прямую это вас не касается, но это в Минске. Какой должна быть реакция городских властей на то, что сделала эта девочка? Это как раз таки из той истории, что государство не должно заниматься воспитанием, а прежде всего семья? Либо же наоборот, государство, условная школа, и семья должны поделить пополам эту историю, чтобы девочке на условном уроке истории рассказали, что так делать нельзя, и в семье рассказали, что так делать нельзя? Но меня больше всего в этой истории впечатляет даже не то, что она это показала, а то, сколько поставили лайков, что кто-то же ее снимал. Алена Сырова:

И эти кто-то наверняка все вместе ездили на школьные экскурсии, в том числе на «Остров слез», потому что все экскурсии по Минску проходят. И вот так внимательно слушали, так ими проникались. Кирилл Казаков:

Вот как реагировать городу? Опять же, здесь не обвинение в адрес города. Что с этим делать?

Анна Рысивец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:

Ну, наверное, следует сказать, что и школа, и учащиеся, и родители – это полноправные участники воспитательного процесса, процесса образования. Эта норма закреплена Кодексом. И основы воспитания закладываются в семье. И очень важно, чтобы те ценности, которые привиты ребенку в семье, и те постулаты, основы, которые транслируются педагогами, воспитателями в учреждениях образования, не расходились. Тогда успех будет стопроцентным. Конечно же, первый вопрос, который возникает: чем был этот поступок вызван? Почему? То есть, извините меня, сорвать побольше лайков где-то? Как отреагировать? В любом случае реакция должна быть. Кирилл Казаков:

Тут с родителями говорить надо, потому что на ее страничке написана была ее фамилия – Мефедронова. Вы все прекрасно понимаете, что это псевдоним, причем не самый лучший. Когда человек в своем возрасте пишет себе такую фамилию, наверняка она понимает, что она делает. Анна Рысивец:

Безусловно, понимает. На мой взгляд, это вообще попытка ребенка привлечь к себе какое-то дополнительное внимание. Попытка отвратительным поступком привлечь к себе внимание и вызвать дополнительный интерес. Алена Сырова:

Возможно, привлечь хотя бы внимание своих родителей.