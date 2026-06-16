Более 1500 комбайнов задействуют в жатве-2026 аграрии Минской области

Аграрии Минской области готовятся к уборке зерновых, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2026 году на жатве задействуют более 1 500 комбайнов. Закуплено дополнительно 150 новых машин «Гомсельмаш».

В планах на этот год – намолотить три миллиона тонн зерна, включаю кукурузу и рапс. Основной вклад в общем урожае – это озимые культуры. На полях регионов они занимают 80 % посевных площадей, а в некоторых хозяйствах – 100 %. Такая тактика должна принести значительную прибыль.

Василий Сысоев, первый заместитель председателя Миноблисполкома:

Важнейшим моментом является своевременный сев озимых культур. У нас сегодня плюс 15 тысяч гектаров сева к уровню прошлого года по озимому рапсу. Он весь сохранился, 100 %. По крайней мере, по рапсу у нас уже выстроилась цифра, она колеблется – 110-115 тысяч гектаров. Мы ее придерживаемся.

В этом году тоже очень надеемся, что мы прошлогоднюю планку по производству рапса преодолеем, а свои 30 % мы сохраним. А то, что касается озимых, то у нас тоже увеличение посева к уровню прошлого года. Улучшили их сохранность.