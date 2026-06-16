Лукашенко поручил КГК и МВД проверить спортивные клубы в Беларуси

О перспективах развития белорусского спорта на примере хоккейного клуба «Динамо» сегодня, 16 июня, шла речь на совещании у Президента. Поводом для такого внимания на высшем уровне стали результаты минского «Динамо» – сегодня самого успешного клуба не только в отечественном хоккее, но и, пожалуй, во всем белорусском спорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В минувшем сезоне «динамовцы» хорошо проявили себя в КХЛ и заметно прибавили, но вместе с успехами выросли и ожидания. Тем более, что для Беларуси это не просто хоккейный клуб, а один из самых узнаваемых спортивных брендов страны. Именно поэтому на совещании разговор получился предметным. Лукашенко призвал делать ставку на отечественных хоккеистов. Впрочем, разговор о минском «Динамо» стал лишь частью более широкой дискуссии. На примере главного хоккейного клуба страны Александр Лукашенко предложил оценить эффективность всей системы белорусского спорта. Не по отчетам и обещаниям, а уже имеющимся результатам.

Еще до начала совещания обсуждались различные варианты реагирования, включая кадровые решения. Однако Президент потребовал прежде детально разобраться в ситуации. Впрочем, это вовсе не означает снижения требований. Главный посыл прозвучал однозначно: результат должен быть в любом виде спорта. Отдельные поручения Президента прозвучали после доклада Комитета государственного контроля. Результаты проверки хоккейного клуба «Динамо» вызвали у Александра Лукашенко крайне жесткую реакцию. «Нужен результат!» – Лукашенко о развитии белорусского спорта.