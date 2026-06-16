Лукашенко поручил КГК и МВД проверить спортивные клубы в Беларуси
О перспективах развития белорусского спорта на примере хоккейного клуба «Динамо» сегодня, 16 июня, шла речь на совещании у Президента. Поводом для такого внимания на высшем уровне стали результаты минского «Динамо» – сегодня самого успешного клуба не только в отечественном хоккее, но и, пожалуй, во всем белорусском спорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В минувшем сезоне «динамовцы» хорошо проявили себя в КХЛ и заметно прибавили, но вместе с успехами выросли и ожидания. Тем более, что для Беларуси это не просто хоккейный клуб, а один из самых узнаваемых спортивных брендов страны. Именно поэтому на совещании разговор получился предметным.
Лукашенко призвал делать ставку на отечественных хоккеистов.
Впрочем, разговор о минском «Динамо» стал лишь частью более широкой дискуссии. На примере главного хоккейного клуба страны Александр Лукашенко предложил оценить эффективность всей системы белорусского спорта. Не по отчетам и обещаниям, а уже имеющимся результатам.
Еще до начала совещания обсуждались различные варианты реагирования, включая кадровые решения. Однако Президент потребовал прежде детально разобраться в ситуации. Впрочем, это вовсе не означает снижения требований. Главный посыл прозвучал однозначно: результат должен быть в любом виде спорта.
Отдельные поручения Президента прозвучали после доклада Комитета государственного контроля. Результаты проверки хоккейного клуба «Динамо» вызвали у Александра Лукашенко крайне жесткую реакцию.
«Нужен результат!» – Лукашенко о развитии белорусского спорта.
Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
Одним из выступающих, кроме министра спорта, был председатель Комитета государственного контроля, который доложил о результатах проверки хоккейного клуба «Динамо». Вы знаете, что все хозяйствующие субъекты – а это закрытое акционерное общество – они подлежат проверке. Поэтому в результате проверки был выявлен ряд серьезных нарушений, учитывая, что хоккейные клубы пользуются средствами государственной поддержки, им уделяют пристальное внимание.
И было доложено о ряде серьезных недостатков, которые, в общем, конечно, не остаются без внимания главы государства. И в связи с этим было поручено Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел проверить в целом спортивные клубы в нашей стране для того, чтобы средства, направляемые на спорт, средства государственной поддержки – то есть целевые средства – шли на спорт, а не на какие-то иные нужды, не связанные со спортом, в том числе для удовлетворения каких-то хозяйственных потребностей.
По итогам совещания стало очевидно: вопросы развития спорта будут оставаться на особом контроле. Причем речь идет как о результатах на крупных соревнованиях, так и об эффективности работы всей отрасли.