В Минской области завершается первый укос многолетних трав, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Уже пройдено почти 285 тысяч гектаров, это 98 % от плана. Работы ведутся точно по технологии и в срок, несмотря на сюрпризы погоды. На каком этапе сейчас аграрии Столбцовского района, узнала Татьяна Волынчик.

Татьяна Волынчик, корреспондент:

На полях сейчас зеленая жатва. Аграрии наращивают темп, ведь от слаженности их действий зависит, насколько питательным будет кормовой стол животных. А значит, и продовольственная безопасность.

Первый укос в Столбцовском районе завершается. Из запланированных 13 тысяч гектаров многолетних трав практически вся площадь уже пройдена. Аграрии столкнулись с природными сюрпризами: на переувлажненных участках и торфяниках из-за осадков технике работать сложнее. Но набранный темп не сбавляют, в сроки укладываются.