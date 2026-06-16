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В Минской области завершается первый укос многолетних трав

16 июня 2026 14:05
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В Минской области завершается первый укос многолетних трав, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Уже пройдено почти 285 тысяч гектаров, это 98 % от плана. Работы ведутся точно по технологии и в срок, несмотря на сюрпризы погоды. 

На каком этапе сейчас аграрии Столбцовского района, узнала Татьяна Волынчик.

В Минской области завершается первый укос многолетних трав-2

Татьяна Волынчик, корреспондент:
На полях сейчас зеленая жатва. Аграрии наращивают темп, ведь от слаженности их действий зависит, насколько питательным будет кормовой стол животных. А значит, и продовольственная безопасность.

В Минской области завершается первый укос многолетних трав-4

Первый укос в Столбцовском районе завершается. Из запланированных 13 тысяч гектаров многолетних трав практически вся площадь уже пройдена. Аграрии столкнулись с природными сюрпризами: на переувлажненных участках и торфяниках из-за осадков технике работать сложнее. Но набранный темп не сбавляют, в сроки укладываются.

В Минской области завершается первый укос многолетних трав-6

Николай Клавшун, первый заместитель председателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Столбцовского райисполкома:
Заготовлено на сегодня почти 69 тысяч тонн сенажа и тысяча тонн сена. За укос планируем заготовить порядка 80 тысяч тонн сенажа.

Подробнее смотрите в видео.

# Сельское хозяйство # Уборочная кампания

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