Шпаковский: возвращение Конституции 1994 года – это не просто шаг назад, это марафон назад

Новости Беларуси. О ходе избирательной кампании в Беларуси в студии программы «Неделя» на СТВ рассуждали эксперты.
Новости Беларуси. О ходе избирательной кампании в Беларуси в студии программы «Неделя» на СТВ рассуждали эксперты.
Евгений Поболовец, СТВ:
Оппоненты власти постоянно предъявляют претензии, что мы слишком часто возвращаемся в 90-е.
Александр Шпаковский, политолог:
Во-первых, давайте начнем с того, что они сами нам предлагают вернуться в 90-е хотя бы по вброшенному лозунгу «Возвращение Конституции 1994 года». Основная масса этих сторонников не читала нынешнюю Конституцию, не говоря уже о Конституции 1994 года, но мы читали. И ситуация заключается в том, что возвращение Конституции 1994 года – это не просто шаг назад, это, не знаю, марафон назад. Это не имеет ничего общего с усилением государства. Несколько сотен депутатов, слабая власть.
Читайте также:
Александр Шпаковский: Беларусь неоднократно переживала эти попытки цветных революций, которые были безуспешными
Игорь Луцкий: мы должны произвести информационную революцию
Андрей Савиных прокомментировал решение некоторых международных наблюдателей не ехать в Беларусь
Понимаете, это вброшенный красивый лозунг, однако на уровне управленческого решения он приведет к созданию ситуации хаоса в нашей стране. А это, возможно, и надо. Что предлагают? Давайте сейчас поменяем власть и полгода будем заниматься новыми выборами. А потом, значит, новые выборы, они опять все перегрызутся между собой. Что в это время происходит в мире? Идет глобальный передел. Коронакризис перепутал совершенно все карты.
Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:
Александр, нам же не полгода предлагают, нам предлагают пожить 20-30 лет.
Александр Шпаковский:
Даже так? И потом заживем.
Игорь Луцкий:
Нам же предлагают пожить 20-30 лет плохо, и потом, может быть, мы заживем.