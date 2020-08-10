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Шпаковский: возвращение Конституции 1994 года – это не просто шаг назад, это марафон назад

10 августа 2020 00:51
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Новости Беларуси. О ходе избирательной кампании в Беларуси в студии программы «Неделя» на СТВ рассуждали эксперты.

Шпаковский: возвращение Конституции 1994 года – это не просто шаг назад, это марафон назад-1

Евгений Поболовец, СТВ:
Оппоненты власти постоянно предъявляют претензии, что мы слишком часто возвращаемся в 90-е.

Шпаковский: возвращение Конституции 1994 года – это не просто шаг назад, это марафон назад-4

Александр Шпаковский, политолог:
Во-первых, давайте начнем с того, что они сами нам предлагают вернуться в 90-е хотя бы по вброшенному лозунгу «Возвращение Конституции 1994 года». Основная масса этих сторонников не читала нынешнюю Конституцию, не говоря уже о Конституции 1994 года, но мы читали. И ситуация заключается в том, что возвращение Конституции 1994 года это не просто шаг назад, это, не знаю, марафон назад. Это не имеет ничего общего с усилением государства. Несколько сотен депутатов, слабая власть.

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Понимаете, это вброшенный красивый лозунг, однако на уровне управленческого решения он приведет к созданию ситуации хаоса в нашей стране. А это, возможно, и надо. Что предлагают? Давайте сейчас поменяем власть и полгода будем заниматься новыми выборами. А потом, значит, новые выборы, они опять все перегрызутся между собой. Что в это время происходит в мире? Идет глобальный передел. Коронакризис перепутал совершенно все карты.

Шпаковский: возвращение Конституции 1994 года – это не просто шаг назад, это марафон назад-7

Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:
Александр, нам же не полгода предлагают, нам предлагают пожить 20-30 лет.

Александр Шпаковский:
Даже так? И потом заживем.

Игорь Луцкий:
Нам же предлагают пожить 20-30 лет плохо, и потом, может быть, мы заживем.

# Выборы в Беларуси # общество # Евгений Поболовец # Александр Шпаковский # Игорь Луцкий # Фотофакт

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