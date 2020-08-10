Шпаковский: возвращение Конституции 1994 года – это не просто шаг назад, это марафон назад

Александр Шпаковский, политолог:

Во-первых, давайте начнем с того, что они сами нам предлагают вернуться в 90-е хотя бы по вброшенному лозунгу «Возвращение Конституции 1994 года». Основная масса этих сторонников не читала нынешнюю Конституцию, не говоря уже о Конституции 1994 года, но мы читали. И ситуация заключается в том, что возвращение Конституции 1994 года – это не просто шаг назад, это, не знаю, марафон назад. Это не имеет ничего общего с усилением государства. Несколько сотен депутатов, слабая власть.

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Понимаете, это вброшенный красивый лозунг, однако на уровне управленческого решения он приведет к созданию ситуации хаоса в нашей стране. А это, возможно, и надо. Что предлагают? Давайте сейчас поменяем власть и полгода будем заниматься новыми выборами. А потом, значит, новые выборы, они опять все перегрызутся между собой. Что в это время происходит в мире? Идет глобальный передел. Коронакризис перепутал совершенно все карты.