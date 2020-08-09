Александр Шпаковский: Беларусь неоднократно переживала эти попытки цветных революций, которые были безуспешными

Александр Шпаковский, политический эксперт: И даже в этой ситуации колоссального давления, информационного в первую очередь, которое, кстати, инспирировано извне... Там мощные политтехнологи работают, некоторые нам известны, мы знакомы. Огромные вброшены деньги. Любой может убедиться, заходя, например, в социальную сеть YouTube. Я не подписан ни на один из их каналов, но мне настойчиво присылают эту рекламу. Ежедневно, ежечасно это получает каждый белорус.

Но даже в условиях этого мощного давления, я абсолютно убежден, наш конституционный строй выдержит. А это значит, как государство Беларусь состоялась. У нее есть возможность защитить право на собственный выбор, несмотря на то, что и санкции против нас применяли, и другие какие-то элементы давления.

Тем не менее, это одна из немногих, наверное, единственная страна на постсоветском пространстве – логично сравнивать только с бывшими советскими республиками, с теми, из какой колыбели мы вышли, – которая полностью контролирует свою территорию, не имеет глубоких внутренних конфликтов и уже неоднократно переживала эти попытки цветных революций, которые были безуспешными. Многие другие государственные системы рухнули под этим давлением. И примерно ряд, не будем опять ту несчастную Украину затрагивать.