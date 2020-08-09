Андрей Савиных прокомментировал решение некоторых международных наблюдателей не ехать в Беларусь

Новости Беларуси. Международные наблюдательные организации своевременно получали от нашей страны приглашение на выборы. Но некоторые из них решили отказаться в 2020 году от посещения Беларуси, сообщили в эфире телеканала СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Президент не раз подчёркивал, что мы, в общем-то, открыты. Приезжайте, наблюдайте кто хочет. Как этот механизм происходит? Насколько я помню, из Миссии ОБСЕ говорили, что там, вроде, по срокам не укладывались, не успели оформить документы.
Андрей Савиных, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это несерьёзная техническая претензия. Дело всё в том, что они что, не знали, что по всему миру бушует пандемия? Или не знали, что выборы будут в Беларуси? Мы всегда приглашали, всегда направляли приглашения. Другой вопрос, что такие приглашения направляются по разным каналам. БДИПЧ ОБСЕ приглашает Министерство иностранных дел. И они за несколько месяцев предупредили их о том, что планируют пригласить эту миссию. Я реально узнал о неготовности парламентской ассамблеи ОБСЕ прислать своих наблюдателей из нашего вебинара, переговоров в онлайне, когда они просто об этом нас проинформировали. И, выразив сожаление, сказал: послушайте, ну мы же готовим письмо вот-вот. Но они сказали просто: направляйте это письмо, но имейте в виду, что мы приехать не сможем по медицинским соображениям, мы сожалеем об этом, но решение окончательное и обжалованию не подлежит. И касается не только Беларуси, но и всех выборов, которые состоятся до конца текущего года.