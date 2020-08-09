Андрей Савиных прокомментировал решение некоторых международных наблюдателей не ехать в Беларусь

Новости Беларуси. Международные наблюдательные организации своевременно получали от нашей страны приглашение на выборы. Но некоторые из них решили отказаться в 2020 году от посещения Беларуси, сообщили в эфире телеканала СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Президент не раз подчёркивал, что мы, в общем-то, открыты. Приезжайте, наблюдайте кто хочет. Как этот механизм происходит? Насколько я помню, из Миссии ОБСЕ говорили, что там, вроде, по срокам не укладывались, не успели оформить документы.