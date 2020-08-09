Игорь Луцкий: мы должны произвести информационную революцию

Новости Беларуси. Информационное поле становится местом, где разворачиваются важные для страны события, поэтому нужна информационная революция. Об этом в программе «Неделя» на СТВ заявил министр информации Игорь Луцкий. Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:

Мне кажется, мы должны понять, что информационное поле становится тем боевым полем, на котором происходят и разворачиваются основные события. Если сказать честно и откровенно, то мы должны произвести информационную революцию для себя. Государство очень много ресурсов вкладывает в развитие СМИ, и я думаю, что в последнее время мы чуть-чуть упустили ситуацию с развитием СМИ в сетевых изданиях. Основной упор министерства в будущем будет именно в этот сектор.

Создание вот этих ложных посылов, ложных картинок. Для нас, может быть, в какой-то мере это непривычно, когда мы видим, что люди выходят, высказывают свою точку зрения, но это не должно пугать. Правильно говорили, да? Есть какая-то протестная часть, но нам кажется, что она несоизмеримо большая, на самом деле абсолютно не так. В последний месяц выезжаю в регионы и много встречаюсь в трудовых коллективах. Я по своей отрасли – полиграфические предприятия, редакции газет – я же вижу, что настроения абсолютно другие, не те, которые нам пытаются внедрить через определённые каналы информации. Надуваются такие мыльные пузыри, в которые нас всех пытаются засадить. Да, должны быть альтернативные точки зрения, должно быть много информации, но ещё раз повторюсь: отделять зёрна от плевел – где фейк, где реально проблемная информация – нужно чётко и правильно разделять эти вещи.