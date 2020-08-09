Игорь Луцкий: мы должны произвести информационную революцию
Новости Беларуси. Информационное поле становится местом, где разворачиваются важные для страны события, поэтому нужна информационная революция. Об этом в программе «Неделя» на СТВ заявил министр информации Игорь Луцкий.
Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:
Мне кажется, мы должны понять, что информационное поле становится тем боевым полем, на котором происходят и разворачиваются основные события. Если сказать честно и откровенно, то мы должны произвести информационную революцию для себя. Государство очень много ресурсов вкладывает в развитие СМИ, и я думаю, что в последнее время мы чуть-чуть упустили ситуацию с развитием СМИ в сетевых изданиях. Основной упор министерства в будущем будет именно в этот сектор.
Создание вот этих ложных посылов, ложных картинок. Для нас, может быть, в какой-то мере это непривычно, когда мы видим, что люди выходят, высказывают свою точку зрения, но это не должно пугать. Правильно говорили, да? Есть какая-то протестная часть, но нам кажется, что она несоизмеримо большая, на самом деле абсолютно не так.
В последний месяц выезжаю в регионы и много встречаюсь в трудовых коллективах. Я по своей отрасли – полиграфические предприятия, редакции газет – я же вижу, что настроения абсолютно другие, не те, которые нам пытаются внедрить через определённые каналы информации.
Надуваются такие мыльные пузыри, в которые нас всех пытаются засадить. Да, должны быть альтернативные точки зрения, должно быть много информации, но ещё раз повторюсь: отделять зёрна от плевел – где фейк, где реально проблемная информация – нужно чётко и правильно разделять эти вещи.
Как это делать? Во-первых, нужно образовываться. Я думаю, что уроки информационной безопасности должны быть с начальных классов, вместе с чтением. Мы все говорим: интернет, интернет, интернет... Это очень широкое понятие. Нужно сегментировать направления. Интернет – это и технология, но интернет – это и информация. Я бы, скорее, разделял эти вещи.
Мы иногда за общими какими-то терминами упускаем главное. То есть нужно информационно образовывать людей. Вообще, нужна информационная революция, я бы так сказал, в СМИ, в обществе, для того, чтобы до конца осознать влияние и мощь нынешних, современных медиатехнологий.
Я думаю, что нам важно развивать собственный национальный контент. Мы ведь видим, насколько велико влияние внешних факторов на то, что происходит в стране в информационной среде. Сегодня можно, просто сидя за границей, фактически пытаться перевернуть страну, разрушить страну. Технологии настолько вперёд продвинулись, что простыми запретами и какими-то ограничениями уже не добиться этого. Важно создавать свой контент – интересный, достаточно информационный, то есть нужно созидать информацию.