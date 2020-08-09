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«Надеюсь, олимпийский чемпион на этой площадке вырастет». Карстен на открытии поля для мини-футбола в Крупском районе

09 августа 2020 23:05
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Новости Беларуси. В Минской области на избирательных участках отмечали высокую явку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Надеюсь, олимпийский чемпион на этой площадке вырастет». Карстен на открытии поля для мини-футбола в Крупском районе-1

Анастасия Кончиц, корреспондент:
Не обошлось в такой важный для страны день и без различных подарков. Например, в Крупском районе открыли поле для мини-футбола. Интересно, что после торжественной части здесь забили первый символический гол, который должен принести будущим участникам удачу. А еще местные жители познакомились с настоящей легендой мирового спорта.

«Надеюсь, олимпийский чемпион на этой площадке вырастет». Карстен на открытии поля для мини-футбола в Крупском районе-4

Так, красную ленту перерезала Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира. Спортсменка призналась, что в Крупском районе прошло ее детство, поэтому дарить такой подарок землякам особенно приятно.

«Надеюсь, олимпийский чемпион на этой площадке вырастет». Карстен на открытии поля для мини-футбола в Крупском районе-7

Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по гребле, шестикратная чемпионка мира:
Сейчас очень много в Беларуси для спорта делается, очень много всяких площадок для всех видов спорта. И надеюсь, конечно, какой-нибудь олимпийский чемпион на этой площадке вырастет.

# Белорусские спортсмены # общество # Анастасия Кончиц # Фотофакт

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