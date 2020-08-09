«Надеюсь, олимпийский чемпион на этой площадке вырастет». Карстен на открытии поля для мини-футбола в Крупском районе

Новости Беларуси. В Минской области на избирательных участках отмечали высокую явку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

Не обошлось в такой важный для страны день и без различных подарков. Например, в Крупском районе открыли поле для мини-футбола. Интересно, что после торжественной части здесь забили первый символический гол, который должен принести будущим участникам удачу. А еще местные жители познакомились с настоящей легендой мирового спорта.

Так, красную ленту перерезала Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира. Спортсменка призналась, что в Крупском районе прошло ее детство, поэтому дарить такой подарок землякам особенно приятно.