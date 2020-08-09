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Андрей Савиных: по большому счёту сегодня в основном все избирательные кампании организованы на одних принципах

09 августа 2020 22:53
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Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» на СТВ депутат Палаты представителей Национального собрания Андрей Савиных.

Андрей Савиных: по большому счёту сегодня в основном все избирательные кампании организованы на одних принципах-1

Евгений Поболовец, СТВ:
Далеко не во всех странах, даже самых передовых, существует идеально прозрачный механизм для голосования и наблюдения за процессом выборов. Везде есть свои нюансы, Беларусь тоже индивидуальна. Насколько я знаю, у вас есть достаточно большой опыт наблюдения за выборными процессами не только в нашей стране?

Андрей Савиных: по большому счёту сегодня в основном все избирательные кампании организованы на одних принципах-4

Андрей Савиных, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Не сколько наблюдения, сколько я был свидетелем того, как организовывались электоральные кампании, например, в Турции. Вообще за время работы послом мне пришлось пережить две президентские избирательных кампании и четыре парламентские. Отличия – и да, и нет.

Но в любом случае по большому счету сегодня в основном все избирательные кампании организованы на одних принципах. Всегда есть определенные процедуры, которые обеспечивают, скажем так, достоверность результата. Предоставляют людям возможность проголосовать. Определенные сомнения могут возникать только в том случае, когда два кандидата идут, что называется, ноздря в ноздрю, то есть буквально чуть ли не у каждого 50 %. Вот здесь необходима культура политическая либо философская одного из кандидатов и признание победы другого.

Андрей Савиных: по большому счёту сегодня в основном все избирательные кампании организованы на одних принципах-7

Если разница слишком велика, то второй момент, который я хотел бы отметить: во всех системах действительно есть определенные технические сложности, есть какие-то мелкие невольные нарушения. Почему? Потому что все избирательные кампании работают под давлением и человеческий фактор исключать нельзя. Но, как правило, все эти ошибки носят очень незначительный технический характер и не оказывают реального влияния на результат.

Вот эти два момента, следует отметить, присутствуют практически во всех странах.

# Выборы # общество # Андрей Савиных # Евгений Поболовец # Фотофакт

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