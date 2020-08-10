Вадим Девятовский: одно дело – публичный человек, который должен держать удар, а другое – человек, который просто искренне высказывает своё мнение

Новости Беларуси. Агрессивные люди способны грубо реагировать на любую другую точку зрения, даже если говорит аполитичный человек. Такое мнение в программе «Неделя» на СТВ высказал Вадим Девятовский. Вадим Девятовский, серебряный призёр Олимпийских игр, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики:

Одно дело решение, которое стараются дискредитировать, и мы это видим. А второе дело – мнение условно даже независимого, аполитичного человека, который просто хочет искренне поддержать то или иное направление в развитии страны, высказаться, и они это мнение – с учётом, что они за ценности, за демократию, за свободу слова – просто прибивали.

Я хочу сказать, что есть люди, которые тебя знают и понимают. Они понимают, что ты искренен, что ты, скажем так, ничем и никем не заинтересован, они понимают, что ты человек, который работает на государство, который искренне делает своё дело. Они не понимают эту агрессивную риторику. Они пытаются где-то даже заступиться, сказать: «Я знаю этого человека, я знаю его дела». Такие люди тут же обливаются грязью, им не дают слова, на оскорбления, на личности переходят. Некоторые там говорят: «корыто», «прикорытники», знаете, фразы эти кидают. Они, показав свою агрессию, от себя большую часть населения отстранили. Даже обидно немножко, что люди потом переживают, принимают слишком близко к сердцу.

Вот я один пример приведу. Мы в Новополоцке реализовывали конкурс чтецов на белорусской мове для деток. Член жюри знает наши искренние намерения, мои лично. Она вступилась, и один из оппонентов сказал, что мы ваш кружок этот закроем. Она общественное объединение какое-то местное возглавляет, писатель. Интеллигенция, чистая интеллигенция. И потом такая фраза, я забыл, ну, условно: «мало вам не покажется». Такая прямо угроза, я забыл эту фразу.