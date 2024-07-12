Шпаковский о работе посольства РБ в РФ: задача одна – только вперёд. Президент требует от нас рывка

Григорий Азаренок, СТВ: Свою оценку деятельности посольства Беларуси в России дал Александр Лукашенко тем, что назначил Дмитрия Николаевича Крутого на ключевую должность в госуправлении, в госаппарате главы Администрации Президента. Послом назначен Александр Николаевич Рогожник. Но все отмечают то, что беспрецедентный рост и отношений, и товарооборота, и сотрудничество в медийной, политической сфере произошли при Дмитрии Николаевиче Крутом. При Александре Николаевиче планку будете дальше держать или повышать? Как вас настраивают новые послы? Какие дальнейшие планы?

Александр Шпаковский, советник-посланник посольства Беларуси в России:

Посол – человек президента, как и мы все, я бы не хотел здесь заниматься каким-то самопиаром с точки зрения организации, в которой я работаю. Я могу сказать, что у нас задача одна – только вперед. Планка постоянно повышается. Как я уже сказал, Президент требует от нас рывка. И при том, при всем, что на начальном этапе порой кажется сложно, невозможно, не потянем. В любом случае, если ставить перед собой перфекционистские, далеко идущие цели, стараться заглянуть за горизонт, все равно ты окажешься дальше, чем если бы двигались, исходя из того, что жалеешь себя, жалеешь свои возможности. Время выбрало нас. Время очень тяжелое. Время непростое для нашей страны. Я так с улыбкой обо всем этом говорю, рассуждаю о наших успехах и достижениях. Не будем забывать, какая международная обстановка, не будем забывать, какие силы сплотились против нас, темные силы. Это новые фашисты, новые крестоносцы надвигаются на Беларусь.

Наша задача – как наши славные предки, дать им отпор и разработать не просто стратегию обороны вместе с российскими братьями и другими государственными доброй воли, но стратегию победы. Победы во всех направлениях. Экономике, политике, науке, культуре, образовании, в военной сфере и так далее. Так настроен коллектив посольства. И поверьте, если кто-то из нас там будет находиться в расслабленном режиме, то и глава государства, и вышестоящие инстанции по поручению Президента, они просто не позволят долго пребывать в таком состоянии. А так в целом работаем и будем стараться обеспечить те задачи, которые поставила перед белорусскими дипломатами в Москве наша Родина. Наш славный город-герой Минск, министерство страны, глава государства и белорусский народ как источник власти.

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