Матч за Суперкубок! 28 февраля откроется новый футбольный сезон в Беларуси

28 февраля будет официально открыт новый футбольный сезон. В матче за Суперкубок Беларуси сойдутся чемпион страны «МЛ Витебск» и обладатель кубка, гродненский «Неман». Интерес к игре немалый. Помимо столичных любителей футбола, поединок посетят гродненские и витебские фанаты. Для претендентов на трофей этот матч станет первой проверкой сил накануне грядущего чемпионата.

Игорь Ковалевич, главный тренер ФК «Неман» (Гродно): Важный матч, первый официальный матч на Суперкубке с действующим чемпионом страны. Поэтому это будет серьезная, самая ключевая проверка сил перед чемпионатом. МЛ выиграл все товарищеские матчи в межсезонье, и самый главный козырь МЛ – это что там собраны очень высококлассные футболисты, высокого по меркам белорусского уровня, высокого очень уровня тренерский штаб.

Михаил Мартинович, главный тренер ФК «МЛ Витебск»:

Я прекрасно знаю команду «Неман», и особенно знаю прекрасно их тренера Игоря Николаевича, поэтому тот стиль игры, та подготовка, те условные определенные психологические моменты, они мне известны. Хочется, чтобы наша команда диктовала условия сопернику.

Поединок состоится в Минске на стадионе «Динамо-Юни». Игра начнется в 15:30.