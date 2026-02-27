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Юлия Готовко стала полуфиналисткой теннисного турнира в Египте

27 февраля 2026 20:15
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Юлия Готовко пробилась в полуфинал теннисного турнира в египетском Шарм-эль-Шейхе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В матче 1/4 белоруска в сложнейшем противостоянии одолела свою соотечественницу Анну Кубареву – 7:6, 7:6. В полуфинале Готовко встретится с итальянкой Камиллой Занолини.

Алена Фалей осталась за чертой полуфинала на турнире в португальском Порту. В четвертьфинале наша теннисистка не смогла сломить сопротивление турчанки Айлы Аксу. В первой партии белоруска упустила сетбол. В итоге Фалей потерпела поражение со счетом 6:7, 2:6. 

# Теннис

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