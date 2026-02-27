В Милане трамвай сошел с рельсов

Трагедия в самом сердце Милана. На оживленной улице Витторио Венето пассажирский трамвай сошел с рельсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным, один человек погиб, еще как минимум 20 пострадали и находятся в тяжелом состоянии.

Трамвай протаранил здание и буквально смял людей под собой. По версии полиции, всему виной резкое торможение. Водитель пытался уйти от столкновения с пешеходами, которые переходили пути в неположенном месте. Но состав не справился с инерцией, вылетел с путей и врезался в стену дома. Место ЧП мгновенно оцепили. Сейчас там работают пять бригад скорой помощи, спасатели и гражданская защита. Для раненых прямо у места аварии развернули полевой госпиталь – палатку для экстренной помощи.