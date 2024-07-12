В жеребьёвке определили порядок выступления участников Международного конкурса «Витебск-2024»

В Витебске прошла жеребьевка, которая определила порядок выступления участников Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2024», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь на нем представляет Валерий Чучман. В первый день он выйдет на сцену 11, а во второй – восьмым.

Всего выступят вокалисты из 15 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе и из Южной Африки. Откроет первый конкурсный день участница из Венесуэлы. Как и соперники, она исполнит славянский хит в сопровождении Президентского оркестра Беларуси. Во второй день конкурса прозвучат мировые хиты под фонограмму «минус один».

Екатерина Кузина, участница XXXIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2024» (Россия): Я безумно счастлива и рада быть на этом празднике музыки, на этом объединении всех национальностей, всех красок, которые могут быть. Мы тщательно готовились.

Каролина Балан, участница XXXIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2024» (Молдова):

Главное, с каким настроением я выйду на сцену, главное получить удовольствие от выступления и передать зрителям свои эмоции, также принять эмоции обратно в свою сторону.

Официальный старт конкурсу дадут 13 июля в 18:30 на сцене Летнего амфитеатра. Оценивать талант молодых исполнителей будет международное жюри во главе с народной артисткой Казахстана и обладательницей специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию» Роза Рымбаева.