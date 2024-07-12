Клишевич: ни о какой независимости не может быть и речи, если ты начинаешь общаться с англосаксами

Григорий Азаренок, Сергей Клишевич в эфире «Соловьев LIVE».
Григорий Азаренок, Сергей Клишевич в эфире «Соловьев LIVE».
Григорий Азаренок, СТВ:
Вот заметьте, недавно вот этот саммит НАТО, вот эти все говнюки там собрались, эти вот рептилоиды, гуманоиды, вот эти вот полулюди, полубесы, вот эти вот твари все собрались там, и что там заявил кто-то из них там, из высокопоставленных? Путь Украины в НАТО – неизбежность, или как-то там...
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Так это же, по-моему, 30 лет они говорят, они просто обманывают. Они держат за лохов все это украинское общество.
Григорий Азаренок:
Это понятно. Видите, как, понимаете, проговариваются. Это что значит? Страна не суверенная. А вдруг она завтра передумает. А нет, неизбежность. Все, на Запад, на поводке собачку везти.
Сергей Клишевич:
Что касается сфер и экономики, и социальной сферы, я про военно-политические вопросы не говорю. Один раз достаточно заглотнуть вот эту наживку, все. Суверенитет и независимость потеряны. Какая сегодня суверенная Польша? Какая суверенная Литва, Латвия, Эстония? Государство полностью, так скажем, находится под контролем англосаксов и выполняет их задачи. Готовы сегодня и не только готовы, а уже это делают. Бросать свои народы, свои общества, своих военных на защиту финансовых интересов вот этих вот еле двигающихся рептилоидов. Поэтому о какой независимости может идти речь, когда ты начинаешь плотно общаться или, не дай бог, дружить с западными государствами, с англосаксами. Они просто не воспринимают нас как за народы равные себе, как за государство равное себе. Мы для них это как страны третьего мира. Это же понятно, естественно, сегодня даже наши друзья в африканских государствах давным-давно уже поняли это и как себя ведут, мы с вами видим, пытаются всячески, пытаются избавиться от вот этих оков, от этих цепей западной несправедливой политики, которая веками высасывала там все. Конечно, сегодня, и Президент правильно говорит, есть чем и здесь поживиться. Естественно, надо запускать своих вот этих марионеток, предателей, которые, к сожалению, были всегда в любом государстве и они есть. И грабить спокойно этот народ, использовать нас по своему усмотрению. А наша самая задача – это борьба с Россией по их технологии. Мы должны воевать с Россией. Вот для чего мы нужны. Больше ни для чего.
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