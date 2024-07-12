Клишевич: ни о какой независимости не может быть и речи, если ты начинаешь общаться с англосаксами

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот заметьте, недавно вот этот саммит НАТО, вот эти все говнюки там собрались, эти вот рептилоиды, гуманоиды, вот эти вот полулюди, полубесы, вот эти вот твари все собрались там, и что там заявил кто-то из них там, из высокопоставленных? Путь Украины в НАТО – неизбежность, или как-то там...

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Так это же, по-моему, 30 лет они говорят, они просто обманывают. Они держат за лохов все это украинское общество.

Григорий Азаренок:

Это понятно. Видите, как, понимаете, проговариваются. Это что значит? Страна не суверенная. А вдруг она завтра передумает. А нет, неизбежность. Все, на Запад, на поводке собачку везти.