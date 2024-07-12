Впервые в истории – у «Славянского базара» появится фестиваль-побратим

Тимур Хацаев, основатель музыкального фестиваля Kavkaz Music Fest, продюсер, режиссер:

Сегодня будет подписано соглашение о побратимстве двух фестивалей. На самом деле, это уникальная история. Потому что, насколько я знаю, это впервые в истории «Славянского базара» за 33-летнюю историю. У нас совсем еще молодой, юный фестиваль, для нас это впервые. Это соглашение обязует нас дружить, приглашать наши коллективы друг к другу. В 2024 году день Kavkaz Music Fest на «Славянском базаре», а в 2025 году будет день «Славянского базара» на Kavkaz Music Fest.

Подробности в видео.