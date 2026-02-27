Белоруски забрали весь пьедестал в женском финале II этапа Кубка Леднева по современному пятиборью
Чисто белорусский пьедестал. В женском финале второго этапа Кубка Леднева по современному пятиборью, который принимает Минск, победа досталась хозяйке турнира – Виолетте Гуреевой. Мария Гнедчик заняла второе место, замкнула топ-3 Анастасия Малашенока, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
С подробностями Юлия Силипицкая.
В этом сезоне Кубок Леднева состоит из четырех стартов, три этапа и финал, в котором примут участие исключительно сильнейшие. Именно по этой причине на каждом турнире идет бескомпромиссная борьба среди представителей Беларуси и России. На минских состязаниях увеличили конкуренцию еще и египтяне. В женском финале из 18 участниц значилось 9 белорусок. Виолетта Гуреева в лазер-ране стартовала первой и смогла удержать лидерские позиции на протяжении всей дистанции. В результате золото. А вот Мария Гнедчик, победительница первого этапа, в заключительной дисциплине значилась под 10-м номером и ей пришлось, конечно, нагонять. Собственно, девушка отлично справилась с этой задачей и стала второй. Неожиданно проявила себя Анастасия Малашенока. Финиш ее был резким и мощным. Как итог – три белоруски на пьедестале, кстати, девочки повторили успех 2023 года.
Виолетта Гуреева, победительница турнира:
Результаты сами за себя говорят. Все получилось, сложилось, спасибо всем большое.
Мария Гнедчик, серебряный призер турнира:
После непродолжительного совсем этапа подготовки, считаю, это очень здорово, очень неплохие секунды показаны. Я, правда, рассчитывала побыстрее. Но, в принципе, очень довольна, рада. Три девчонки-белоруски на пьедестале. Это здорово, это уровень.
Анастасия Малашенока, бронзовый призер турнира:
Не все сложилось, что хотелось. Но поздравляю девочек с победой и серебром. Спасибо.
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