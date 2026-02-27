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Польша потратит большую часть военных кредитов ЕС на артиллерию и ПВО

27 февраля 2026 19:50
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Миллиарды в долг на военные нужды: Польша намерена потратить 44 миллиарда евро из фондов ЕС на перевооружение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Большая часть транша – свыше 20 миллиардов евро – пойдет на «огневую мощь» – артиллерию и противовоздушную оборону. В списке покупок также авиация и собственный геостационарный спутник. Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск уже объявил, что кредит позволит увеличить бюджет проекта «Восточный щит» в четыре раза.

Напомним, Польша стала крупнейшим получателем кредитов по новой программе ЕС под названием SAFE. Она претендует почти на треть от общей суммы в 150 миллиардов евро, выделенной Брюсселем для всех участников проекта. Всего в очереди за «дешевыми деньгами» на оружие стоят 19 стран, включая все государства Прибалтики. Первые транши ожидаются уже в марте. 

# Новости Польши # Международная политика

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