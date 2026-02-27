Хоккеисты минского «Динамо» одержали очередную победу над «Сочи» в КХЛ

Практически на протяжении двух периодов команды искали подходы к воротам друг друга, но все попытки были безрезультатными. И лишь на исходе второго отрезка хозяевам удалось открыть счет. Правда, лучший бомбардир лиги Сэм Энас ситуацию исправил, записав в свой актив 29-ю шайбу в чемпионате. На перерыв команды ушли с ничейным счетом на табло. На старте третьего периода Виталий Пинчук вывел свою команду вперед – 2:1. Хозяева не смирились с такой участью и вскоре счет сравняли. Но Виталий Пинчук вновь реализовал большинство. «Динамовцы» одержали победу – 3:2.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Всегда тяжело после таких побед. Сегодня в Сочи были другие ребята. Здорово, что мы забили два гола в большинстве, это большой плюс для нас. Мы идем от игры к игре. Нам хочется выиграть каждую игру, а как получается – это показывает только игра.

Следующий поединок минские «динамовцы» проведут на домашней площадке. 3 марта «зубры» сыграют против лидера Восточной конференции, «Металлурга» из Магнитогорска.