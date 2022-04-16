Хренин: наши предки зародили традицию наводить порядок на своей земле, это стало даже брендом нашей страны

Новости Беларуси. Более 50 тысяч офицеров Вооруженных Сил присоединились к субботнему марафону. Основные усилия сосредоточили на закрепленных за воинскими частями мемориалах и памятниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Более 50 тысяч офицеров Вооруженных Сил присоединились к субботнему марафону. Основные усилия сосредоточили на закрепленных за воинскими частями мемориалах и памятниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военные работали в местах захоронений, на территориях боевой и воинской славы, приводили в порядок парки в воинских частях. Одна из рабочих групп во главе с министром обороны занималась благоустройством обелиска неизвестному солдату в деревне Юхновка.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Многие десятилетия назад наши предки зародили эту традицию – наводить порядок на своей земле, на памятных местах в своих городах, на рабочих местах. И, в общем-то, это стало даже определенным брендом нашей страны, ведь наша синеокая Беларусь именно и славится тем, что чистая, ухоженная, аккуратная страна. Поэтому мы, конечно же, тоже с большим удовольствием поддерживаем эти традиции, соблюдаем их. И сегодня различные поколения военнослужащих, и суворовцы, и курсанты, и офицеры, совместно трудятся на мемориальных комплексах, на местах воинских захоронений.
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