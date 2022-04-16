Игорь Луцкий: «Субботник – это тоже традиция. Труд на благо, кто же против будет?»

Новости Беларуси. В Год исторической памяти, под знаком которого в Беларуси проходит 2022-й, особое внимание уделили мемориалам и местам воинских захоронений. 29 деревень были стерты с лица земли во время войны только в Дзержинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Три населенных пункта так и не возродились. В их числе деревня Литавец, уничтоженная во время карательной операции 14 января 1943 года.

Мемориальный комплекс хранит память о чудовищных событиях. Сегодня к его подножию легли цветы от сотрудников Администрации Президента. После памятной церемонии трудовой десант принялся за благоустройство территории. Вместе навели порядок, освежили объекты комплекса и высадили ели.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Субботник – это тоже традиция. Труд на благо, кто же против будет? Там некоторые поговаривают за бугром, что это нарушение трудового законодательства и прочее. Но просто смешно. Они в своей жизни никогда не работали, так для них это нарушение трудового законодательства, а для нас это благородное дело. Настроение нормальное, хорошее, рабочее, но немножко есть грусть, потому что место не обычное.