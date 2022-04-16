Начальник управления СК по Минску на субботнике: «Где-то памятники сносят, где-то за памятниками ухаживают»

Новости Беларуси. На субботник 16 апреля вышли следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Управление СК по Минску благоустроили территорию у мемориального знака жертвам фашизма на улице Сухой.

Сергей Паско, начальник управления Следственного комитета по Минску:

Место выбрано – парк, где установлен мемориал, посвященный памяти жертв фашизма. Где-то памятники сносят, где-то за памятниками ухаживают. Наш коллектив эту акцию приурочил к тому, чтобы на наши земли никогда не пришел нацизм, проростки которого мы видим в Европе и других странах.