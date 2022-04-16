Прямой эфир

Начальник управления СК по Минску на субботнике: «Где-то памятники сносят, где-то за памятниками ухаживают»

16 апреля 2022 15:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На субботник 16 апреля вышли следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Управление СК по Минску благоустроили территорию у мемориального знака жертвам фашизма на улице Сухой.  

Начальник управления СК по Минску на субботнике: «Где-то памятники сносят, где-то за памятниками ухаживают»-1

Вместе с офицерами трудились политолог Александр Шпаковский и Григорий Азаренок.  

Начальник управления СК по Минску на субботнике: «Где-то памятники сносят, где-то за памятниками ухаживают»-4

Сергей Паско, начальник управления Следственного комитета по Минску:
Место выбрано – парк, где установлен мемориал, посвященный памяти жертв фашизма. Где-то памятники сносят, где-то за памятниками ухаживают. Наш коллектив эту акцию приурочил к тому, чтобы на наши земли никогда не пришел нацизм, проростки которого мы видим в Европе и других странах.

Начальник управления СК по Минску на субботнике: «Где-то памятники сносят, где-то за памятниками ухаживают»-7

После работы начальник управления Следственного комитета по Минску вручил приглашенным недавно вышедшие книги о геноциде белорусского народа.  

Начальник управления СК по Минску на субботнике: «Где-то памятники сносят, где-то за памятниками ухаживают»-10

От немецких оккупантов до БЧБ-коллаборантов. Книга вышла под редакцией генерального прокурора.  

Читайте также:  

Шпаковский: «Необходимо все же быть готовыми и к негативному развитию событий, быть готовыми защищать нашу родину»  

Сергеенко: «Карательная операция оборвала жизни 196 человек, которые проживали здесь тихой, спокойной, мирной жизнью»  

Игорь Луцкий: «Субботник – это тоже традиция. Труд на благо, кто же против будет?»  

# Субботники в Беларуси # общество # Александр Шпаковский # Григорий Азарёнок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Очень важный природный ресурс». Сотрудники МИД посадили деревья и поддержали акцию «Неделя леса»
16 апреля 2022 14:57

«Очень важный природный ресурс». Сотрудники МИД посадили деревья и поддержали акцию «Неделя леса»

Хренин: наши предки зародили традицию наводить порядок на своей земле, это стало даже брендом нашей страны
16 апреля 2022 14:50

Хренин: наши предки зародили традицию наводить порядок на своей земле, это стало даже брендом нашей страны

2,5 миллиона белорусов приняли участие в субботнике. Сколько денег собрали на реконструкцию Хатыни?
16 апреля 2022 14:48

2,5 миллиона белорусов приняли участие в субботнике. Сколько денег собрали на реконструкцию Хатыни?