Сергеенко: «Карательная операция оборвала жизни 196 человек, которые проживали здесь тихой, спокойной, мирной жизнью»

Новости Беларуси. В Год исторической памяти, под знаком которого в Беларуси проходит 2022-й, особое внимание уделили мемориалам и местам воинских захоронений. 29 деревень были стерты с лица земли во время войны только в Дзержинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Три населенных пункта так и не возродились. В их числе деревня Литавец, уничтоженная во время карательной операции 14 января 1943 года.

Мемориальный комплекс хранит память о чудовищных событиях. Сегодня к его подножию легли цветы от сотрудников Администрации Президента. После памятной церемонии трудовой десант принялся за благоустройство территории. Вместе навели порядок, освежили объекты комплекса и высадили ели.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Здесь действовал партизанский отряд, оказывал сопротивление врагу. И в 1943 году карательная операция оборвала жизни 196 человек, которые проживали здесь тихой, спокойной, мирной жизнью до войны, сражались с врагом. 58 детей, 42 дома, мы видим эту улицу, дерево, которое сохранилось, на котором жили аисты. И это все трагически 14 января 1943 года оборвалось. Таких деревень сотни на территории Беларуси. Это традиция. Всегда, когда приходит это время весеннее, апрельское, выбирается фронт работ, какой-то объект. В каком-то смысле весна, приближение лета, очищение природы, возрождение. Нужно помочь этим процессам.