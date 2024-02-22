Шпаковский: Мы не потерпим провокаций и будем сбивать все цели в воздушном пространстве

Григорий Азаренок, СТВ:

Должностные лица, журналисты, политологи, эксперты из Беларуси теперь не просто на равных выступают в огромной России на ее вот этих вот мощных медийных телеканалах, но пользуется огромным спросом, скажем так, и огромное желание у российских журналистов так или иначе взаимодействовать.

И вот сегодня такое мощнейшее интервью министра обороны Виктора Геннадьевича Хренина. Я прошу у него прощения, но я скажу так, что человек всегда по какому-то вот взаимодействию, не такому большому, но скажу так, что человек очень сдержанный, но ситуация такая, что его заявления сегодня прозвучали жестко. Давайте одно из таких посмотрим и обсудим (подробнее смотрите в видео в Telegram-канале).



Очень много шума наделало это заявление. Я не понял, а чего это наши оппоненты там так перевозбудились? Я напомню песню советскую: не смеют крылья черные над Родиной летать. Запрещено нарушать воздушное пространство. Я вас уверяю, если какой-то белорусский самолет намеренно нарушит воздушное пространство, то все страны демократии будут потом кричать, что как хорошо: мы сбили там агрессию и так далее, и так далее. А тут нам нельзя. И довольно жесткое заявление.

Александр Шпаковский, советник-посланник посольства Беларуси в России:

Да, министр обороны – прозвучало впоследствии в интервью. Надо понимать, что здесь стоит читать между строк. На таком уровне должностные лица, в общем-то, никогда просто так ничего не говорят и слов на ветер не бросают чаще всего. Если мы, конечно, не ведем речь о западных политиках, которые подписывают определенные договоренности, потом признают, что не собирались их соблюдать. Такая там культура. Но в случае с Хрениным, что он сказал: да, мы все эти нарушения воздушного пространства Беларуси видели, понимали, знали. Не желая эскалации ситуации, мы позволяли противникам, вклинившись в наше воздушное пространство, выйти.

Впоследствии вызывались на ковер их представители дипломатические, военные атташе. Доводилась им информация о недопустимости такого рода провокаций. А сегодня прозвучала конкретное, я бы сказал, даже не предупреждение. Это уже руководство к действию. Мы будем сбивать такие объекты, значит, впредь. И это принципиальная позиция Министерства обороны. Я в этом случае, конечно же, могу сказать, что лучше нам не допускать ситуацию до развития подобного рода событий. Но здесь ведь не белорусская сторона выступает инициатором конфликта. Мы просто видим, что...

Григорий Азаренок:

Приглашаем на все учение.



Александр Шпаковский:

Да, эти случаи приобретают систематический характер, но, видимо, необходимо нашим соседям и блоку НАТО в том числе, показать, что на этой территории все-таки хозяином являются противовоздушная оборона Республики Беларусь.

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