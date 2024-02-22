Шпаковский: 10 лет назад у меня была возможность лично лицезреть Майдан. Кто убил людей – доподлинно неизвестно

Александр Шпаковский, советник-посланник посольства Беларуси в России:

Я десять лет тому назад имел возможность лично созерцать эти киевские события. Покинул Украину незадолго до начала таких наиболее ужасных инцидентов на Институтской, связанных с массовыми расстрелами цивильных протестующих и сотрудников правоохранительных органов.

Сейчас мы имеем конкретные доказательные факты, в том числе заявления официальных должностных лиц киевского режима, которых вообще сложно упрекнуть в какой-то ангажированности о том, что никакая Россия там ни причем. Значит, беркутовцев, которых они арестовали и держали в тюрьме, противоправно – выпустили – ничего не смогли доказать. Кто убил людей, доподлинно неизвестно. Хотя есть масса свидетельств о том, что эти расстрелы были инициированы сторонниками так называемого Майдана, за спиной которого стояли украинские олигархи и правительственные круги западных стран, в первую очередь США, игравшие в свою грязную геополитическую игру на территории Украины.

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