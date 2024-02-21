Петровский о традиции проведения Дня родного языка: «Дружба народов – вот что должно в базе лежать»

Григорий Азаренок, СТВ: Что надо понимать? Вот, Грибоедов писал: «Тупое рабское слепое подражание». В этот день ЮНЕСКО мы начинаем, все госучреждения вдруг резко переходят на белорусский. Так мы можем каждый день то на белорусском, то на русском.

Григорий Азаренок:

Есть День белорусской письменности, День Кирилла и Мефодия, День славянской письменности и культуры. Зачем нам юнесковский праздник, связанный с какими-то басками, еще кем-то? Вообще к нам не имеют отношение. Устраивать это сумасшествие.

Петр Петровский:

Конечно, мы за права басков выступаем. Мы не против того, что они имеют право на своем языке говорить, а может еще и свое государство получить. Имеют право. Согласно международному праву, они на это право имеют. И вопрос уже к королю Испании, почему он каталонцев всех разогнал, по тюрьмам порассажал. Хотя они живут на своей территории, имеют свой язык, все его признают.

Поэтому здесь важен один момент – момент мудрости. На постсоветском пространстве и не только сейчас какой-то ренессанс национализма. Действительно, ректор какого-то ташкентского университета что-то на русском языке сказал, еще кто-то там сказал. Люди дорогие! Кто-то на узбекском сказал. Но это ненормально. Дружба народов – вот что у нас должно в базе лежать. Многообразие народов и многообразие знаний.

В чем была сила советской системы? В том, что там все взаимно друг друга обогащали. Взять советскую кухню – просто покажу пример. В советской столовке мог бы быть украинский борщ, русские щи или русские пельмени. И могли быть узбекский плов и белорусские драники. И никто не заморачивался. Никто не тянул одеяло на себя. Борщ – нет кухни какой-то национальной, какой-то узкой. Борщ в Закарпатье никогда не готовили. А в Беларуси готовят.

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