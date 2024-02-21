Петровский: мы в 2020-м избавились от вируса либерализма. Те, кто нас предал, проиграли, они антибелорусы

Петр Петровский, политолог:

Они не народ, они индивиды, либералы. Либерализм не имеет рода и племени. Либерализм – это болезнь, а не самосознание. Человек, который заражен собственной гордыней, с чувством собственной значимости. Это очень опасная вещь. Это социальная болезнь. Понятно, что она несет опасность и другим всем. И то, что мы, белорусы, в 2020 году избавились от этого вируса либерализма, вырезали эту опухоль... Мы должны прямо говорить: те, кто нас предал, те, кто нас пытался продать, эксплуатировать, нажиться, поживиться нами, они проиграли. Они антибелорусы. Я больше скажу: они – анти те народы, которым они сейчас на шею сели. Антиполяки, антилитовцы, антинемцы и анти другие народы. Они социальные паразиты.

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