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Петровский: наши выборы – это коллективный Лукашенко против «шестой колонны»

14 февраля 2024 20:00
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим философию белорусского государства и Лукашенко как смысл Беларуси. В гостях политолог Петр Петровский.

Петровский: наши выборы – это коллективный Лукашенко против «шестой колонны»-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Достало это все. Вот эти вот все проталкивают. Вот я всегда говорю: я вот, вот вы, Петр Петровский, вы работаете в Институте философии, вы такой-то человек, вот ваша позиция. Вот я, Григорий Азаренок, вот мой эфир, вот мои соцсети и так далее, вот моя позиция. Почему государственники и консерваторы честные? А вот эти, которые проталкивают... А кому морду набить? Кто визирует, кто подписывает? Кто эти люди, как их найти?

Петр Петровский, политолог:
А вот это к этому и подходит. «Шестая колонна». Понимаешь, Григорий, а теперь у нас выборы эти – это коллективный Лукашенко против «шестой колонны».

Григорий Азаренок:
Вот, отлично.

Петр Петровский:
Потому что «пятую колонну» мы снесли, ликвидировали. Но осталась «шестая колонна». Кто-то идейно пакостит, портит, лоббирует. Кто-то исподтишка просто ничего не делает. Саботаж, как наш Президент говорит: на местах саботаж.

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# Государственная политика # общество # Петр Петровский # Григорий Азарёнок

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