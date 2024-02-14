Петровский: наши выборы – это коллективный Лукашенко против «шестой колонны»

Григорий Азаренок, СТВ:

Достало это все. Вот эти вот все проталкивают. Вот я всегда говорю: я вот, вот вы, Петр Петровский, вы работаете в Институте философии, вы такой-то человек, вот ваша позиция. Вот я, Григорий Азаренок, вот мой эфир, вот мои соцсети и так далее, вот моя позиция. Почему государственники и консерваторы честные? А вот эти, которые проталкивают... А кому морду набить? Кто визирует, кто подписывает? Кто эти люди, как их найти?

Петр Петровский, политолог:

А вот это к этому и подходит. «Шестая колонна». Понимаешь, Григорий, а теперь у нас выборы эти – это коллективный Лукашенко против «шестой колонны».

Григорий Азаренок:

Вот, отлично.

Петр Петровский:

Потому что «пятую колонну» мы снесли, ликвидировали. Но осталась «шестая колонна». Кто-то идейно пакостит, портит, лоббирует. Кто-то исподтишка просто ничего не делает. Саботаж, как наш Президент говорит: на местах саботаж.

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