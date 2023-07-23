«Если придёт угроза, то все соберёмся и защитим». Как попасть в отряд народного ополчения?

Новости Беларуси. Закон «О народном ополчении» был подписан в понедельник, 17 июля, а уже в четверг в Солигорском районе нововведение опробовали на практике. В Старобине провели проверку готовности отряда народного ополчения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А кто еще пополнил ряды добровольцев? За ходом учений наблюдал Глеб Прокофьев.

Старобин – городской поселок в 12 километрах от Солигорска. Население чуть больше 6 тысяч человек. Здесь каждый друг за друга горой, как и за свой родной поселок. Василий один их тех, кто на деле это доказал: вступил в народное ополчение. В Старобине живет с самого рождения, здесь и его родители, и супруга, и дочь. И чтобы не случилось, они будут под надежной защитой.

Василий Бунцевич, народный ополченец:

Так как я не служил, тоже хочется помочь Родине, стране. Защищать всем, чем получится, свою территорию, непосредственно Старобинского сельского совета. В семье никто против не был, все меня поддержали.

По профессии Василий – мастер леса. Без его ведома ни один листок не упадет в старобинском лесу. Знает и каждую тропинку в здешних местах. Как говорится, и мышь не проскочит, и муха не пролетит. А еще один плюс добровольца – его увлечение: охота. Поэтому с оружием Василий на «ты», как и его товарищи из отряда добровольцев.

Василий Бунцевич:

У нас отряд, все знакомые, местные, все охотники. Знаем один одного. Так как мы охотники у каждого, конечно, есть сейф, дом находится под сигнализацией. Так что если, не дай бог, что-то случится, то у нас есть и место для хранения оружия.

Твердо можно сказать, что бесконтрольной раздачи оружия в нашей стране не будет. Получат лишь те, кто пройдет тщательную проверку. Тем более что по соседству, в Украине, уже есть печальный опыт. С начала конфликта автоматы там стали доступны рядовым гражданам. Как итог – мародерство, расстрелы и рост числа ОПГ.

Игорь Тарабеш, военный комиссар Минской области:

Списки составляются военными комиссариатами вместе с местными исполнительными органами. Где определяется перечень всех граждан, которые могут принимать участие, затем они просеиваются своими структурами соответствующими, чтобы к нам не попали те, кто в конечном итоге повернуть оружие не в ту сторону.

В отряды народного ополчения попадут добровольцы из числа невоеннообязанных или не призванных на военную службу по мобилизации. Ополченцами могут быть как мужчины, так и женщины. В старобинском отряде Екатерина Мишкевич пока единственная представительница прекрасного пола. Она работает фельдшером в местной больнице. Поэтому с коллегами-ополченцами может поделиться своим профессиональным опытом, а если понадобится, и оказать квалифицированную помощь.

Екатерина Мишкевич, жительница Старобина:

Я решила вступить в добровольные ряды народного ополчения, потому что могу быть полезной, учитывая ситуацию в нашей стране, защита нужна, потому что люди боятся, хотят быть в безопасности.

Но не только с аптечкой, но и с оружием в руках Екатерина готова встать на защиту Старобина. В отряде народного ополчения ей выдали удостоверение стрелка. Девушка уже прошла первые занятия по огневой подготовке. Были и первые потери: маникюр пострадал. Но не беда. Такие небольшие трудности лишь закаляют.

Екатерина Мишкевич:

Живу здесь уже два или два с половиной года. Несмотря на то, что здесь городок небольшой. Всего лишь с ближайшими населенными пунктами, где население 10 тысяч, чуть больше. Но люди смышленые, сплоченные, то есть помочь всегда смогут. Если придет какая-то угроза, то все вместе соберемся и защитим поселок.

В планах по всей стране в отряды народного ополчения зачислить около 150 тысяч человек. Но их может быть и больше. Прежде всего такие формирования востребованы в сельской местности. Ведь кто как ни местные жители знают каждый угол в своем родном поселке и тех, кто там живет. Но прежде чем попасть в ряды современных партизанов, комиссия будет изучать личные качества и состояние здоровья кандидатов. Не возьмут в добровольцы тех, у кого есть проблемы с законом.