Тренировки с учётом СВО. Белорусские военные прошли сборы с бойцами «Вагнера»

Главная цель таких занятий, как отметили в Министерстве обороны, это получение опыта ведения боевых действий в современных конфликтах. Тренировки проходят с учетом СВО. Упор на вопросы организации взаимодействия различных родов войск в ходе огневого поражения, применения беспилотников в интересах разведки и не только. Отрабатываются тактические приемы перемещения на поле боя в условиях интенсивного огня, а также психологическая подготовка военных.

Военнослужащий сил специальных операций:

Боевая подготовка в вооруженных силах с началом специальной военной операции идет полным ходом. Всеми возможными и доступными способами мы получаем эту информацию, анализируем этот опыт и применяем на своей практике. Но, безусловно, в эти четыре дня с привлечением людей, недавно вернувшихся со специальной военной операции, имеющих богатый боевой опыт и самую свежую и актуальную информацию, он для нас бесценен. И сейчас мы за эти четыре дня по максимуму, как губка, пытаемся впитать это все, проанализировать.