Тренировки с учётом СВО. Белорусские военные прошли сборы с бойцами «Вагнера»
Новости Беларуси. На неделе нервишки западных политиков изрядно пощекотали совместные тренировки белорусских военных с бойцами «Вагнера». Четырехдневный курс тактико-специальной подготовки прошли военнослужащие сил спецопераций на полигоне Брестский, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Главная цель таких занятий, как отметили в Министерстве обороны, это получение опыта ведения боевых действий в современных конфликтах. Тренировки проходят с учетом СВО. Упор на вопросы организации взаимодействия различных родов войск в ходе огневого поражения, применения беспилотников в интересах разведки и не только. Отрабатываются тактические приемы перемещения на поле боя в условиях интенсивного огня, а также психологическая подготовка военных.
Военнослужащий сил специальных операций:
Боевая подготовка в вооруженных силах с началом специальной военной операции идет полным ходом. Всеми возможными и доступными способами мы получаем эту информацию, анализируем этот опыт и применяем на своей практике. Но, безусловно, в эти четыре дня с привлечением людей, недавно вернувшихся со специальной военной операции, имеющих богатый боевой опыт и самую свежую и актуальную информацию, он для нас бесценен. И сейчас мы за эти четыре дня по максимуму, как губка, пытаемся впитать это все, проанализировать.