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Банановые оладьи с солёной карамелью. Рассказываем рецепт завтрака

11 марта 2024 16:28
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим оладушки с бананом и соленой карамелью. Для этого блюда нам понадобится банан, яйца, мука, сахар, йогурт без добавок, разрыхлитель, сливочное масло и сливки 30 %-ной жирности.

Банановые оладьи с солёной карамелью. Рассказываем рецепт завтрака-1

Первым делом разминаем бананы. Лучше всего брать бананы переспелые. Переспелые бананы проще размять, и они лучше будут в тесте расходиться.

Банановые оладьи с солёной карамелью. Рассказываем рецепт завтрака-4

Берем четыре куриных яйца и 100 граммов сахара. Все это взбиваем венчиком до растворения сахара. Также понадобится йогурт без добавок, 250 граммов. Хорошенько все перемешиваем. Также понадобится разрыхлитель теста, две чайные ложки, и 220 граммов муки. Замешиваем тесто без комочков.

Также понадобится 40 граммов топленого сливочного масла. Должно получиться гладкое, нежное тесто без комочков. Тесто готово, добавляем измельченный банан. И хорошо все это вымешиваем. Тесто практически готово. Нужно дать ему немножко постоять, минут 15.

Банановые оладьи с солёной карамелью. Рассказываем рецепт завтрака-7

Приготовим соленую карамель. Для этого нам понадобится сотейник. Разогреваем его и высыпаем 150 граммов сахара. На маленькой температуре ждем, пока он начнет плавиться.

Банановые оладьи с солёной карамелью. Рассказываем рецепт завтрака-10

Пока плавится сахар, пожарим оладушки. Выкладываем банановое тесто на сковородку. Буквально по две столовые ложки. Придаем им круглую форму. Оладушки обжариваем по две минуты с каждой стороны.

Банановые оладьи с солёной карамелью. Рассказываем рецепт завтрака-13

Сахар топим на медленном огне, чтобы он не пригорел. Иначе появится привкус горечи. Сахар растворился, добавляем сливочное масло. Постепенно вводим и перемешиваем. На 150 граммов сахара мы берем 75 граммов сливочного масла. В процессе приготовления карамель приобретает золотистый цвет. Сахар растопился, сливочное масло тоже получилось однородное, достаточно густое, тягучее. Добавляем 50 граммов жирных сливок. После добавления сливок сразу выключаем температуру.

Банановые оладьи с солёной карамелью. Рассказываем рецепт завтрака-16

Оладьи готовы. Осталось их только оформить. Берем карамель и обильно сверху поливаем. Добавляем крупную кристаллическую соль. В карамели она растворится, и не будет эффекта хруста. Сверху немного сахарной пудры.

Не бойтесь добавлять в сладкие блюда соль, она только усиливает их вкус. Оладушки получаются нежные, воздушные и ароматные за счет добавления банана. А соленая карамель их отлично дополняет. Если вы не знаете, чем удивить своих родных и близких, этот рецепт для вас. Готовьте, экспериментируйте и разнообразьте свое утреннее меню.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Михаил Анищенко

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