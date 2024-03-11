Банановые оладьи с солёной карамелью. Рассказываем рецепт завтрака

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Приготовим оладушки с бананом и соленой карамелью. Для этого блюда нам понадобится банан, яйца, мука, сахар, йогурт без добавок, разрыхлитель, сливочное масло и сливки 30 %-ной жирности.

Первым делом разминаем бананы. Лучше всего брать бананы переспелые. Переспелые бананы проще размять, и они лучше будут в тесте расходиться.

Берем четыре куриных яйца и 100 граммов сахара. Все это взбиваем венчиком до растворения сахара. Также понадобится йогурт без добавок, 250 граммов. Хорошенько все перемешиваем. Также понадобится разрыхлитель теста, две чайные ложки, и 220 граммов муки. Замешиваем тесто без комочков. Также понадобится 40 граммов топленого сливочного масла. Должно получиться гладкое, нежное тесто без комочков. Тесто готово, добавляем измельченный банан. И хорошо все это вымешиваем. Тесто практически готово. Нужно дать ему немножко постоять, минут 15.

Приготовим соленую карамель. Для этого нам понадобится сотейник. Разогреваем его и высыпаем 150 граммов сахара. На маленькой температуре ждем, пока он начнет плавиться.

Пока плавится сахар, пожарим оладушки. Выкладываем банановое тесто на сковородку. Буквально по две столовые ложки. Придаем им круглую форму. Оладушки обжариваем по две минуты с каждой стороны.

Сахар топим на медленном огне, чтобы он не пригорел. Иначе появится привкус горечи. Сахар растворился, добавляем сливочное масло. Постепенно вводим и перемешиваем. На 150 граммов сахара мы берем 75 граммов сливочного масла. В процессе приготовления карамель приобретает золотистый цвет. Сахар растопился, сливочное масло тоже получилось однородное, достаточно густое, тягучее. Добавляем 50 граммов жирных сливок. После добавления сливок сразу выключаем температуру.