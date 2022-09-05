«Это как домашняя работа. Сделали или не сделали – вопрос другой». Что пытался донести до школьников Лукашенко?
Новости Беларуси. Почему история Беларуси – предмет как никогда актуальный? Какие моменты из национального прошлого не подлежат двусмыслию? Есть ли сейчас крен исторической науки в Беларуси и мире? Как переплетается Новейшее время с другими периодами? Историки, политические эксперты, школьники, учителя, авторы учебников соберутся в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире и проведут исторический разбор.
Кирилл Казаков, СТВ:
Игорь, вопрос как журналисту, вот такое журналистское клише, но все равно было вытянуто в этом мероприятии – «программные заявления». Они были?
Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Это для взрослых.
Кирилл Казаков:
Понятно. Я поэтому и говорю: журналистский вопрос. Программные заявления. Понятное дело, ребята слушали историю, слушали факты, возможно, которые знали, о которых читали, возможно, нет. А вот программные заявления – они были?
Игорь Тур:
Был такой очень важный момент. И хоть глава государства в общем-то и пояснял связь и параллели, но было бы хорошо, чтобы школьники и студенты самостоятельно доразмыслили и сопоставили исторические факты с теми событиями, которые происходят в современности. Потому что программные заявления касались того, что происходит сейчас. А в общем-то логика главы государства подводила к тому, что то, что происходит сейчас – это логический вывод из того, что происходило ранее. Так вот этот этап, самостоятельный вывод и сопоставление, ребята должны были сделать сами. Это как домашняя работа. Сделали или не сделали – вопрос другой. Мне кажется, задача уже и иных взрослых учителей дообъяснить, что имелось в виду. И где-то даже заставить подумать.