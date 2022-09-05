«Это как домашняя работа. Сделали или не сделали – вопрос другой». Что пытался донести до школьников Лукашенко?

Новости Беларуси. Почему история Беларуси – предмет как никогда актуальный? Какие моменты из национального прошлого не подлежат двусмыслию? Есть ли сейчас крен исторической науки в Беларуси и мире? Как переплетается Новейшее время с другими периодами? Историки, политические эксперты, школьники, учителя, авторы учебников соберутся в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире и проведут исторический разбор.

Кирилл Казаков, СТВ:

Игорь, вопрос как журналисту, вот такое журналистское клише, но все равно было вытянуто в этом мероприятии – «программные заявления». Они были? Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:

Это для взрослых. Кирилл Казаков:

Понятно. Я поэтому и говорю: журналистский вопрос. Программные заявления. Понятное дело, ребята слушали историю, слушали факты, возможно, которые знали, о которых читали, возможно, нет. А вот программные заявления – они были?