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Шавкат Мирзиёев: «Мы никогда не забудем, какой ценой была завоёвана Великая Победа»

09 мая 2021 20:58
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Новости Беларуси. Праздник, который объединяет. С 76-летием Великой Победы в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа многочисленные поздравления поступали 9 Мая на протяжении всего дня (подробнее здесь), сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Шавкат Мирзиёев: «Мы никогда не забудем, какой ценой была завоёвана Великая Победа»-1

Шавкат Мирзиеев, президент Узбекистана:
Мы никогда не забудем, какой ценой была завоевана Великая Победа. Память о подвиге доблестных воинов и тружеников тыла навсегда останется в наших сердцах. Она будет служить высоким нравственным ориентиром, особенно для молодого поколения, образцом стойкости и отваги, патриотизма и беззаветного служения Родине.

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# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Шавкат Мирзиеев # Фотофакт

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