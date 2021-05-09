Никол Пашинян: верность памяти общих героев будет ориентиром для развития сотрудничества между Арменией и Беларусью

Новости Беларуси. Праздник, который объединяет. С 76-летием Великой Победы в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа многочисленные поздравления поступали 9 Мая на протяжении всего дня (подробнее здесь), сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Поздравительные послания также поступили от руководства Армении – президента Армена Саркисяна и руководителя правительства Никола Пашиняна.