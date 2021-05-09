Прямой эфир

Никол Пашинян: верность памяти общих героев будет ориентиром для развития сотрудничества между Арменией и Беларусью

09 мая 2021 20:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Праздник, который объединяет. С 76-летием Великой Победы в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа многочисленные поздравления поступали 9 Мая на протяжении всего дня (подробнее здесь), сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Поздравительные послания также поступили от руководства Армении – президента Армена Саркисяна и руководителя правительства Никола Пашиняна.

Никол Пашинян: верность памяти общих героев будет ориентиром для развития сотрудничества между Арменией и Беларусью-1

Никол Пашинян, руководитель правительства Армении:
Героизм и беспримерный подвиг всех тех, кто внес решающий вклад в достижение мира, навсегда останется в наших сердцах, а День Победы – символом единения наших народов. Уверен, что верность памяти наших общих героев будет служить твердым ориентиром для развития сотрудничества между Арменией и Беларусью во благо народов наших стран.

Читайте также:

Ильхам Алиев направил поздравительное послание Беларуси: наши народы с честью выдержали суровые испытания в Великой Отечественной

Касым-Жомарт Токаев: мы отмечаем беспримерный подвиг отцов и дедов, самоотверженно ковавших Победу над фашизмом

Александра Лукашенко с Днём Победы поздравили граждане Украины и белорусы, проживающие в этой стране

# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Армен Саркисян # Никол Пашинян # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Эмомали Рахмон в День Победы: «Мы чествуем беспримерный героизм, мужество, патриотизм и стойкость наших предков»
09 мая 2021 20:49

Эмомали Рахмон в День Победы: «Мы чествуем беспримерный героизм, мужество, патриотизм и стойкость наших предков»

Художница Светлана Жигимонт: «Человеку важно чувствовать поддержку. Искусство поднимало боевой дух»
09 мая 2021 20:47

Художница Светлана Жигимонт: «Человеку важно чувствовать поддержку. Искусство поднимало боевой дух»

«Была комиссия по деколонизации, а во главе комиссии был отец». Как Африка получила независимость и какова в этом заслуга БССР?
09 мая 2021 20:16

«Была комиссия по деколонизации, а во главе комиссии был отец». Как Африка получила независимость и какова в этом заслуга БССР?