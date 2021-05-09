Никол Пашинян: верность памяти общих героев будет ориентиром для развития сотрудничества между Арменией и Беларусью

Новости Беларуси. Праздник, который объединяет. С 76-летием Великой Победы в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа многочисленные поздравления поступали 9 Мая на протяжении всего дня (подробнее здесь), сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Поздравительные послания также поступили от руководства Армении – президента Армена Саркисяна и руководителя правительства Никола Пашиняна.
Никол Пашинян, руководитель правительства Армении:
Героизм и беспримерный подвиг всех тех, кто внес решающий вклад в достижение мира, навсегда останется в наших сердцах, а День Победы – символом единения наших народов. Уверен, что верность памяти наших общих героев будет служить твердым ориентиром для развития сотрудничества между Арменией и Беларусью во благо народов наших стран.
Читайте также:
Ильхам Алиев направил поздравительное послание Беларуси: наши народы с честью выдержали суровые испытания в Великой Отечественной
Касым-Жомарт Токаев: мы отмечаем беспримерный подвиг отцов и дедов, самоотверженно ковавших Победу над фашизмом
Александра Лукашенко с Днём Победы поздравили граждане Украины и белорусы, проживающие в этой стране