Художница Светлана Жигимонт: «Человеку важно чувствовать поддержку. Искусство поднимало боевой дух»

Новости Беларуси. Целое созвездие интереснейших собеседников – в программе «Неделя» на СТВ. Первая из них – художница Светлана Жигимонт, у которой свой – порой весьма неожиданный – взгляд и на историю, и на современность. И вот эти мысли она выносит на полотна. Екатерина Забенько, СТВ:

Светлана, что для вас этот праздник? Может, в вашей семье что-то связано с войной, есть какая-то история?

Светлана Жигимонт, художник:

Для меня это великий, святой праздник. Наверное, как и в подавляющем большинстве семей, у нас много чего связано. Например, я потомок блокады, чудом живу на этом свете, потому что моя бабушка ценой своей жизни, отдавая всю еду моей матери, спасла ее, а сама погибла. Бабушка моего мужа была партизанской связной, немцы запытали ее до смерти, привязав к дереву. Дед мой прошел всю войну. Дед мужа (муж партизанской связной) погиб. В общем, так или иначе все воевали, все работали для победы. Екатерина Забенько:

Может, именно через эти истории вы и пришли в творчество? Светлана Жигимонт:

Наверное, не через эти истории. Я не знаю, почему я пришла в творчество.

Екатерина Забенько:

У вас есть картины по тематике Великой Отечественной войны. «Это настолько ответственная тема, что тут нельзя сфальшивить» Светлана Жигимонт:

Нет, у меня нет. Потому что я все-таки не свидетель, это настолько ответственная тема, что тут нельзя сфальшивить. Поэтому я не бралась. Может, когда-то что-то и получится, но пока нет. Екатерина Забенько:

Как вы оцениваете произведения своих коллег? Тех, кто пишет по тематике войны, в частности Великой Отечественной. Есть ли те произведения, которые по-настоящему цепляют душу? Важно, чтобы они зацепили сердца и умы молодых людей.

Светлана Жигимонт:

Если кто-то пишет, это хорошо. Главное, чтобы это было искренне и талантливо. Много осталось свидетельских работ о Великой Отечественной войне, если брать живопись. И фильмы создавались после. И сейчас что-то создается с разной степенью талантливости. Мне кажется, тут важно не количество, а качество. Потому что если брать количеством и халтурить, то это не приведет к хорошему результату. «Человеку очень важно чувствовать поддержку. Искусство поднимало боевой дух людей» Екатерина Забенько:

Как вы считаете, какую роль сыграло военное творчество в Великой Победе? Были же и плакаты, и военные песни, и картины, кино.

Светлана Жигимонт:

Я не знаю, как это в процентах измеряется, но думаю, что, безусловно, это сыграло роль. Человеку очень важно чувствовать поддержку. Искусство поднимало боевой дух людей. Оно показывало им, что ты не один, что вся страна сейчас работает на заводах, воюет на фронтах. И актеры, и певцы приезжали на фронт. Это было здорово. Я думаю, что это помогало. Уверена, что помогало. Екатерина Забенько:

Победа – по-прежнему один из столпов, на которых держится самосознание нации. Сейчас пытаются все-таки умалить различными способами значимость победы. Как нам укрепить эти позиции? «Перепрошивка» мозга в основном рассчитана на молодых, поэтому бороться надо за них» Светлана Жигимонт:

Думаю, что эта «перепрошивка» мозга в основном рассчитана на молодых, на детей. Нам-то уже сложно «перепрошить», поэтому бороться надо за них. Но, повторюсь, бороться надо искренне, надо делать это талантливо. Не так, чтобы у них это вызвало только цинизм какой-то, а чтобы они прониклись. Не по разнарядке это делать, а с душой.

Екатерина Забенько:

Например, как? Вот недавний случай: 11-летний подросток плевал на мемориальные плиты, пытались осквернить памятник Великой Победы. Что это? Недостаток воспитания или обесчеловечивание? Как с этим бороться? Как донести до молодых людей, что это святыня?