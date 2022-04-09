Шайка с теряющим влияние авторитетом давит на набирающего силы парня. Пустовой о противостоянии Запада и Китая

Новости Беларуси. Санкции, фейки, военный конфликт, все это звенья одной цепи. Геополитической. Очередной передел мира. А все начиналось еще в 2019-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. COVID-пандемия. Тогда наш Президент предупреждал. Это мировое противостояние. Но обыватели не слышали, лишь критиковали разумные действия белорусских властей – сейчас так поступают в других странах. В чем оказался прав Александр Лукашенко – смотрите в рубрике Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой, СТВ:

Включаем воображение и представляем. 90-е. Улица в спальном районе. Молодежная шайка с теряющим свои силы и влияние авторитетом пытается давить на набирающего силы парня. В этой потасовке задевают даже мимо проходящих ребят. Они за мир, но себя в обиду не дадут. То же сейчас происходит и в мировом масштабе. Дряхлеющий коллективный Запад вышел на тропу войны с Китаем. На пути самая большая страна мира – Россия, и пограничный форпост. На мировой арене громко и четко звучит: я – крепость, веду бой.

Евгений Пустовой:

Беларусь. Центр Европы, но не глобализированное и безликое государство. Если бы мы смирились с ролью торгово-логистического хаба Европы, то и Лукашенко не стал бы последним диктатором Европы, и август 2020-го был бы не таким горячим, а против официального Минска не стали метать стрелы санкций. Но только остались ли бы мы сами собой? Надо было бы согласиться стать территорией аутсорсинга дешевенькой рабсилы, быть базаром для третьесортных рваных по моде джинсов, быть донором неквалифицированных трудовых ресурсов. А женщинам из райисполкомов не надо было бы за памятниками воинам-освободителям ухаживать. Их бы не было: ни райисполкомов, ни памятников.