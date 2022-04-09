Как в апреле узнать о погоде летом? Вот несколько верных признаков, что будет жарко

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 11 апреля – Берещенье. Считается, если первой к этому времени опушилась именно березка, лето будет засушливым, а если первой зазеленела ольха, летние месяцы будут дождливыми, рассказали в программе «Плюс-минус». Если с запада идут перистые облака, а горизонт чистый, погода ухудшится.

12 апреля почитается память Иоанна Лествичника. В этот день предсказывали погоду на лето. Если одуванчики расцвели рано, оно будет коротким. Если птицы вьют гнезда на южной стороне – к прохладным летним месяцам. Дикие гуси летят высоко – к дождливым весне и лету.