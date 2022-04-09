Как в апреле узнать о погоде летом? Вот несколько верных признаков, что будет жарко
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 11 апреля – Берещенье. Считается, если первой к этому времени опушилась именно березка, лето будет засушливым, а если первой зазеленела ольха, летние месяцы будут дождливыми, рассказали в программе «Плюс-минус». Если с запада идут перистые облака, а горизонт чистый, погода ухудшится.
12 апреля почитается память Иоанна Лествичника. В этот день предсказывали погоду на лето. Если одуванчики расцвели рано, оно будет коротким. Если птицы вьют гнезда на южной стороне – к прохладным летним месяцам. Дикие гуси летят высоко – к дождливым весне и лету.
13 апреля – день преподобного Ипатия Чудотворца. Согласно народным приметам, если 13 апреля синее небо при безветренной погоде, а также прозрачные облака, то будет дождь. А если день солнечный, то это примета к тому, что лето теплым окажется. Считалось, что если утренний туман стелется облаками, то это к дождю.
14 апреля почитается память святой Марии Египетской. Чтобы определить погоду на ближайшие дни и лето, наши предки внимательно следили за природой. Если ночью на небе нет звезд, то вся весна и лето будут теплыми и ясными. Гроза 14 апреля – к засушливому и жаркому лету.
15 апреля – Тит Ледолом. В это время на реках начинается большой ледоход. Считается, если воробьи громко чирикают и голуби воркуют, погода будет теплой и солнечной, а если вороны купаются в лужах, то стоит ждать ненастья и осадков. Ухудшение погоды также предвещают большие стаи галок.
Холодно и дождливо. Какой будет погода в Беларуси в середине апреля? Подробный прогноз смотрите здесь.